Писарев назвал лучшего атакующего футболиста РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, какого игрока атаки считает сильнейшим в РПЛ.

«Давайте не перехваливать Тео Бонгонда, потому что его результативность в Испании не впечатляет. Мне больше интересна связка Промес – Соболев. Александр сейчас должен набрать форму.

Бонгонда в матче с «Балтикой» не отдал пас Промесу в хорошей позиции. Поэтому связка не очень.

Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму и за счет этого «Спартак» может прибавить», – заявил Писарев.