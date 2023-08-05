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    Писарев назвал лучшего атакующего футболиста РПЛ

    Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, какого игрока атаки считает сильнейшим в РПЛ.

    «Давайте не перехваливать Тео Бонгонда, потому что его результативность в Испании не впечатляет. Мне больше интересна связка Промес – Соболев. Александр сейчас должен набрать форму.

    Бонгонда в матче с «Балтикой» не отдал пас Промесу в хорошей позиции. Поэтому связка не очень.

    Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму и за счет этого «Спартак» может прибавить», – заявил Писарев.

    • В новом сезоне голландец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.
    • В чемпионате-2022/23 Промес стал 2-м бомбардиром после Малкома, который этим летом ушел в «Аль-Хиляль».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2023 11:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 12:35

      сколько надо времени на форму

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 12:17

      Писаришка туп и как тренер все провалил. Да и игрочишка был так себе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27151

      slavutiq70 > paracetamol 5 августа, 14:11

      А ну брысь кот помойный ...здесь люди общаются ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > paracetamol 5 августа, 14:44

      Не тебе пур генный здесь гадить, твое место тепло трасса.

      2
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