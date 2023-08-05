Писарев назвал лучшего атакующего футболиста РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, какого игрока атаки считает сильнейшим в РПЛ.
«Давайте не перехваливать Тео Бонгонда, потому что его результативность в Испании не впечатляет. Мне больше интересна связка Промес – Соболев. Александр сейчас должен набрать форму.
Бонгонда в матче с «Балтикой» не отдал пас Промесу в хорошей позиции. Поэтому связка не очень.
Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму и за счет этого «Спартак» может прибавить», – заявил Писарев.
- В новом сезоне голландец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.
- В чемпионате-2022/23 Промес стал 2-м бомбардиром после Малкома, который этим летом ушел в «Аль-Хиляль».
Источник: «Матч ТВ»