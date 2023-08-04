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    • «Какая у него красивая фамилия!»: Гвардиола – о скором трансфере игрока в «Сити»

    «Какая у него красивая фамилия!»: Гвардиола – о скором трансфере игрока в «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб близок к покупке защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

    «Гвардиол? Какая у него красивая фамилия! Он проходит медицинское обследование. Все уже знают, что он здесь.

    Надеюсь, мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», – сказал Гвардиола.

    • Ожидается, что «Ман Сити» заплатит за Гвардиола 90 миллионов евро.
    • Хорват станет самым дорогим защитником в истории.
    • В прошлом сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 41 матч и забил 3 гола.

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    Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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    04.08.2023 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1826

      Таврида 4 августа, 17:56

      Хосеп внебрачного сына под свое крылышко пристраивает, бггг

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