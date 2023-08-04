«Какая у него красивая фамилия!»: Гвардиола – о скором трансфере игрока в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб близок к покупке защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

«Гвардиол? Какая у него красивая фамилия! Он проходит медицинское обследование. Все уже знают, что он здесь.

Надеюсь, мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», – сказал Гвардиола.