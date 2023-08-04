«Какая у него красивая фамилия!»: Гвардиола – о скором трансфере игрока в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что клуб близок к покупке защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
«Гвардиол? Какая у него красивая фамилия! Он проходит медицинское обследование. Все уже знают, что он здесь.
Надеюсь, мы сможем закрыть сделку в течение нескольких часов или дней», – сказал Гвардиола.
- Ожидается, что «Ман Сити» заплатит за Гвардиола 90 миллионов евро.
- Хорват станет самым дорогим защитником в истории.
- В прошлом сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 41 матч и забил 3 гола.
Источник: твиттер «Манчестер Сити»