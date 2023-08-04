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  • Алину Загитову высмеяли за неправильное произношение слова

Алину Загитову высмеяли за неправильное произношение слова

4 августа 2023, 15:56
4

Фигуристка Алина Загитова стала объектом для насмешек из-за своего интервью.

21-летняя спортсменка, комментируя свое отношение к хоккею, неправильно произнесла слово «неизбежно».

«Насколько пристально я слежу за событиями хоккея? Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер.

Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – рассказала Загитова пресс-службе ХК «Сoчи».

На ошибку фигуристки отреагировали Василий Уткин, Роман Нагучев, Станислав Минин и другие.

«Слово «безызбежно» у неe показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими…

Вот все это ужасно интересно. Но это совершенно не мое дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» – пошутил Нагучев.

«Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается.

Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана:

Девки сыплют изумруд

В кладовые да под спуд.

Все в том острове богаты.

Изоб нет, везде палаты.

А сидит в нем князь Гвидон,

Он прислал тебе поклон!

Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном», – добавил Минин.

А вот спортивная журналистка Елена Вайцеховская встала на защиту Загитовой.

«Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд.

Откуда (коллеги, к вам вопрос) столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент? Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом.

Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно», – написала Вайцеховская.

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

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Комментарии (4)
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Maxi_7
1691154750
Цепляться к словам это в принципе признак псевдоинтеллектуалов, а особенно когда видно, что человек явно оговорился это показывать в первую свою ущербность. Васе настолько плохо по жизни, что решает в который раз самоутверждаться на слабом поле, что, собственно говоря, для него уже не впервой.
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eugen-han
1691156898
Ну она же татарка, а это значит, что ей простительно ошибаться в русской речи. Наверняка она подразумевала одно и перепутав с другим, назвала нечто третье. На пример: ,, безысходность" перепутала с ,,неизбежностью"; и в итоге получаем гибрид - ,, безызбежность "...
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cska1948
1691160370
"...На ошибку фигуристки отреагировали Василий Уткин, Роман Нагучев, Станислав Минин и другие..." ------------------------- Интересно, эти "грамотеи" так же знают татарский язык, как Алина русский? Они хоть пару слов татарских знают?
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sochi-2013
1691223125
Перечисленные дебилы ( и Губерниев в их числе) не могут связать двух предложений без и т.д., а прицепились к простой оговорке. По принципу: Если вы в гостях пролили соус на скатерть, обругайте хозяина и хозяйку, тогда никто не заметит ваше неловкости!
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