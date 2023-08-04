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    • Алину Загитову высмеяли за неправильное произношение слова

    Алину Загитову высмеяли за неправильное произношение слова

    Фигуристка Алина Загитова стала объектом для насмешек из-за своего интервью.

    21-летняя спортсменка, комментируя свое отношение к хоккею, неправильно произнесла слово «неизбежно».

    «Насколько пристально я слежу за событиями хоккея? Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер.

    Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – рассказала Загитова пресс-службе ХК «Сoчи».

    На ошибку фигуристки отреагировали Василий Уткин, Роман Нагучев, Станислав Минин и другие.

    «Слово «безызбежно» у неe показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими…

    Вот все это ужасно интересно. Но это совершенно не мое дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» – пошутил Нагучев.

    «Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается.

    Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана:

    Девки сыплют изумруд

    В кладовые да под спуд.

    Все в том острове богаты.

    Изоб нет, везде палаты.

    А сидит в нем князь Гвидон,

    Он прислал тебе поклон!

    Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном», – добавил Минин.

    А вот спортивная журналистка Елена Вайцеховская встала на защиту Загитовой.

    «Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд.

    Откуда (коллеги, к вам вопрос) столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент? Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом.

    Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно», – написала Вайцеховская.

    Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 15:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 5 августа, 11:12

      Перечисленные дебилы ( и Губерниев в их числе) не могут связать двух предложений без и т.д., а прицепились к простой оговорке.
      По принципу: Если вы в гостях пролили соус на скатерть, обругайте хозяина и хозяйку, тогда никто не заметит ваше неловкости!

      0
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      Рейтинг: +1367

      mama1991 5 августа, 09:26

      Бывает такое, забыл слово.

      0
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 5 августа, 02:00

      Отправить критикующих мразей-в СВО.

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      Рейтинг: +635

      cska1948 4 августа, 17:46

      "...На ошибку фигуристки отреагировали Василий Уткин, Роман Нагучев, Станислав Минин и другие..."
      -------------------------
      Интересно, эти "грамотеи" так же знают татарский язык, как Алина русский? Они хоть пару слов татарских знают?

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 4 августа, 16:48

      Ну она же татарка, а это значит, что ей простительно ошибаться в русской речи. Наверняка она подразумевала одно и перепутав с другим, назвала нечто третье. На пример: ,, безысходность" перепутала с ,,неизбежностью"; и в итоге получаем гибрид - ,, безызбежность "...

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > eugen-han 4 августа, 17:04

      Ну ты то кореец но таки знаешь и ,, безысходность", и неизбежность". )))

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > Имя на этом сайте 4 августа, 17:09

      Скройся хох.ол с моего поля зрения!

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > eugen-han 4 августа, 17:36

      Хотя знал я одного китайца.Фамилия Хан...Ты то хто ?

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      Рейтинг: +2504

      Maxi_7 4 августа, 16:12

      Цепляться к словам это в принципе признак псевдоинтеллектуалов, а особенно когда видно, что человек явно оговорился это показывать в первую свою ущербность.
      Васе настолько плохо по жизни, что решает в который раз самоутверждаться на слабом поле, что, собственно говоря, для него уже не впервой.

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Maxi_7 4 августа, 17:06

      Вот ты постоянно цепляешься к словам Зинченко, а назови тебя псевдоинтеллектуалом-- ведь обиженку включишь.)))

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