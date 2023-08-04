Алину Загитову высмеяли за неправильное произношение слова

Фигуристка Алина Загитова стала объектом для насмешек из-за своего интервью.
21-летняя спортсменка, комментируя свое отношение к хоккею, неправильно произнесла слово «неизбежно».
«Насколько пристально я слежу за событиями хоккея? Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер.
Он следит, естественно, и на телевизорах у нас все время хоккей», – рассказала Загитова пресс-службе ХК «Сoчи».
На ошибку фигуристки отреагировали Василий Уткин, Роман Нагучев, Станислав Минин и другие.
«Слово «безызбежно» у неe показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими…
Вот все это ужасно интересно. Но это совершенно не мое дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
«В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!» – пошутил Нагучев.
«Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается.
Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана:
Девки сыплют изумруд
В кладовые да под спуд.
Все в том острове богаты.
Изоб нет, везде палаты.
А сидит в нем князь Гвидон,
Он прислал тебе поклон!
Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном», – добавил Минин.
А вот спортивная журналистка Елена Вайцеховская встала на защиту Загитовой.
«Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд.
Откуда (коллеги, к вам вопрос) столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент? Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом.
Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно», – написала Вайцеховская.
Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press