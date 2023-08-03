Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Серб вышел на замену накануне в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Эракович куплен у «Црвены Звезды».

На игрока также претендовал «Спартак».

– Спасибо большое за презентацию, приятная и воодушевляющая церемония. «Зенит» – большой клуб, очень приятно быть сегодня здесь.

– Что было со «Спартаком»? Так все подали, что в «Зенит» вас пригласил после того, как пригласил «Спартак».

– Тут получается, что СМИ знают больше, чем я. Я об этом узнал, когда получил предложение от «Зенита». «Зенит» – один из сильнейших клубов России, я с удовольствием предложение принял.

– Почему выбрали именно «Зенит», хотя у «Спартака» с «Црвеной» побратимские отношения?

– Конечно, это есть. Я с уважением отношусь к каждому клубу. Но это моя карьера.