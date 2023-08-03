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    • Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

    Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

    • Серб вышел на замену накануне в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
    • Эракович куплен у «Црвены Звезды».
    • На игрока также претендовал «Спартак».

    – Спасибо большое за презентацию, приятная и воодушевляющая церемония. «Зенит» – большой клуб, очень приятно быть сегодня здесь.

    – Что было со «Спартаком»? Так все подали, что в «Зенит» вас пригласил после того, как пригласил «Спартак».

    – Тут получается, что СМИ знают больше, чем я. Я об этом узнал, когда получил предложение от «Зенита». «Зенит» – один из сильнейших клубов России, я с удовольствием предложение принял.

    – Почему выбрали именно «Зенит», хотя у «Спартака» с «Црвеной» побратимские отношения?

    – Конечно, это есть. Я с уважением отношусь к каждому клубу. Но это моя карьера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2023 15:58
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный 3 августа, 21:25

      Это все равно что игрок договаривался с вальядолисом, но тут его заметила Барселона, а дальше сами понимаете!!!!

      1
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      Рейтинг: +218

      Клубничный 3 августа, 21:20

      Все легионеры хотят в Великий Зенит! В поганый спартак и за двойную зарплату не заманишь!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Инокентий > Клубничный 4 августа, 03:42

      Ты прав - спартак это погань!

      0
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      ...
      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > Инокентий 4 августа, 05:24

      погань тут ты укроп

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > Клубничный 4 августа, 05:25

      лай громче псина.отброс зенетки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Инокентий > =Cпapтак= 4 августа, 07:48

      Я не укроп!

      А спартак погань!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Инокентий > =Cпapтак= 4 августа, 07:49

      Лаешь тут ты!

      Тебе чего - помоев за щеку не дали?

      Зенит Чемпион!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > =Cпapтак= 4 августа, 12:42

      Он не укроп - так, говна кусок !!! ((( Причем кусок того же говна, что и "Клубничный" - это один и то же говно, но под разными никами ...

      0
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      ...
      Рейтинг: -66

      Яхта 16 > Persona_non_Grata 4 августа, 23:33

      Привет клопенок - кусок говна это ты, ты и сам это знаешь, и ник такой же выбрал - нон грата!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 3 августа, 20:52

      Просто он захотел быть чемпионом, а не лузером антинародным. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 4 августа, 05:23

      тело которое по арендам будет ездить хаххахахаа

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      Инокентий > =Cпapтак= 4 августа, 07:53

      Тело это ты!

      0
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 3 августа, 20:20

      Принял правильное решение. Клуб-победитель лучше, чем кб-секта с задранным на пустом месте ЧСВ.

      3
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      ...
      Рейтинг: +17

      bulls27 > Spirit_78 3 августа, 20:30

      победитель благодаря купленным судействе и кремля . Где вы были всегда до питерского правления?? на народных деньгах ликуете . немытые блохастые мра...и

      2
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      ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > bulls27 3 августа, 20:46

      Слишком мало ненависти. Давай больше, рыло)

      2
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      ...
      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > Spirit_78 4 августа, 05:29

      и где твой клуб победитель будет играть давай расскажи.много
      в еврокубках теперь играет? ты идиот лучше бы за наших солдат переживал а не гавном поливал тут.сколько же в вас гавна клоуны.моя бы воля я бы вас всех таких умников на фронт отправил

      0
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 18:02

      Не стоит искать замысловатые ответы , всё и так понятно.
      Предложили больше денег , поехал в Питер.

      3
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      Рейтинг: +55

      Diminio 3 августа, 17:54

      Бзинит должен же был его на сезон оставить в Цервене

      2
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      Рейтинг: +6096

      Павелий 3 августа, 17:05

      Выбрал бабло.

      2
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