Мажич оценил уровень работы российских судей на старте сезона

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил уровень работы судей в начале сезона-2023/24.
«Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны.
Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы», – сказал Мажич.
- Мажич сменил Павла Каманцева на посту главы департамента судейства РФС.
- Серб работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
- В 2018 году он обслуживал финал Лиги чемпионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»