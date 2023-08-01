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    • Мажич оценил уровень работы российских судей на старте сезона

    Мажич оценил уровень работы российских судей на старте сезона

    Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил уровень работы судей в начале сезона-2023/24.

    «Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны.

    Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы», – сказал Мажич.

    • Мажич сменил Павла Каманцева на посту главы департамента судейства РФС.
    • Серб работал на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 году.
    • В 2018 году он обслуживал финал Лиги чемпионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 22:59
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