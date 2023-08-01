Мажич оценил уровень работы российских судей на старте сезона

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич оценил уровень работы судей в начале сезона-2023/24.

«Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны.

Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы», – сказал Мажич.