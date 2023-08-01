Стало известно, сколько Россия потратит на проведение аналога Олимпиады-2024

Россия в следующем году проведет аналог Олимпиады-2024. Это необходимо в условиях отстранения отечественных спортсменов от международных стартов.

«Летняя Олимпиада пройдeт уже в следующем году в Париже, но Россия придумала ей свою альтернативу – «Всемирные игры дружбы» с 27 видами спорта. Их устроят в июне 2024 во время ПМЭФ – основной площадкой для соревнований станет Москва, а в Екатеринбурге организуют турниры по водным видам спорта, лeгкой атлетике и дзюдо. Кроме того, в честь спортивных состязаний в обоих городах также развернут масштабную культурную программу.

Минспорт подсчитал, что на «Всемирные игры» придeтся потратить 8,3 миллиарда рублей: 3,3 миллиарда из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а всe остальное – из других источников.

По словам организаторов, «Всемирные игры» должны не только популяризовать спорт, но и позволить российским спортсменам продолжить карьеру», – написал телеграм-канал Baza.