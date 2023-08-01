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    • Стало известно, сколько Россия потратит на проведение аналога Олимпиады-2024

    Стало известно, сколько Россия потратит на проведение аналога Олимпиады-2024

    Россия в следующем году проведет аналог Олимпиады-2024. Это необходимо в условиях отстранения отечественных спортсменов от международных стартов.

    «Летняя Олимпиада пройдeт уже в следующем году в Париже, но Россия придумала ей свою альтернативу – «Всемирные игры дружбы» с 27 видами спорта. Их устроят в июне 2024 во время ПМЭФ – основной площадкой для соревнований станет Москва, а в Екатеринбурге организуют турниры по водным видам спорта, лeгкой атлетике и дзюдо. Кроме того, в честь спортивных состязаний в обоих городах также развернут масштабную культурную программу.

    Минспорт подсчитал, что на «Всемирные игры» придeтся потратить 8,3 миллиарда рублей: 3,3 миллиарда из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а всe остальное – из других источников.

    По словам организаторов, «Всемирные игры» должны не только популяризовать спорт, но и позволить российским спортсменам продолжить карьеру», – написал телеграм-канал Baza.

    • Россияне отстранены в большинстве видов спорта.
    • В футболе Россия не участвует в еврокубках.
    • Внутренние старты проходят в штатном режиме.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    01.08.2023 12:09
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +18902

      paracetamol 1 августа, 15:19

      Надеюсь, окупится. На фоне трат на СВО, сущие копейки!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2498

      jek718875 1 августа, 13:32

      Я стану меньше кушать

      0
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      ...
      Рейтинг: +18902

      paracetamol > jek718875 1 августа, 15:19

      Это бывает полезно, центнер весишь?

      0
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      Рейтинг: +2498

      jek718875 > paracetamol 1 августа, 16:13

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