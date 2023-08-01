Личка рассказал о проблемах игроков «Динамо» с самооценкой

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие проблемы испытывают игроки московского клуба.

«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди – «Спартак» и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют. А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со «Спартаком» – ты уже проиграл.

Ты уже проиграл, если думаешь: «У нас впереди тяжелые игры». Потом не играй в футбол. Какое на тебе давление, как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби.

Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, атлетику, теннис. И давление на человеке с [обычной работой], если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», – сказал Личка в эфире программы «Футбол России».