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  • В Госдуме прокомментировали новость о введении Fan ID в Fonbet Кубке России

В Госдуме прокомментировали новость о введении Fan ID в Fonbet Кубке России

31 июля 2023, 16:50
7

Депутат Госдумы Дмитрий Свищeв отреагировал на информацию о том, что на матчах Fonbet Кубка России будет работать система Fan ID.

«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас ещe в Минцифры позвоню.

На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищeв.

  • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
  • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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eugen-han
1690813894
Феноменально. Трансляции кубка все в открытом доступе, а на стадионы люди всё равно идут. Значит всё-таки дело в ID-fan,- это про посещение стадионов на матчи регулярного чемпионата.
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САДЫЧОК
1690814061
Бред , да и только ! Чем болельщики кубка , отличаются , от болельщиков чемпионата ?!
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Давид59
1690818984
Могу напомнить, что все"полуфантастические" истории в нашей стране стали в конце концов реальностью.
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