В Госдуме прокомментировали новость о введении Fan ID в Fonbet Кубке России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищeв отреагировал на информацию о том, что на матчах Fonbet Кубка России будет работать система Fan ID.

«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас ещe в Минцифры позвоню.

На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищeв.