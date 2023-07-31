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    • В Госдуме прокомментировали новость о введении Fan ID в Fonbet Кубке России

    В Госдуме прокомментировали новость о введении Fan ID в Fonbet Кубке России

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищeв отреагировал на информацию о том, что на матчах Fonbet Кубка России будет работать система Fan ID.

    «Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД. Сейчас ещe в Минцифры позвоню.

    На сегодняшний день можно успокоить наших болельщиков, которые ходят на Кубок России, что такая мера, если и рассматривается, то я о ней пока не слышал. Только из СМИ. Считаю, что это полуфантастическая история сейчас», – сказал Свищeв.

    • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
    • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9872

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Бред , да и только !
      Чем болельщики кубка , отличаются , от болельщиков чемпионата ?!

      2
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      Рейтинг: +731

      eugen-han 30 минут назад

      Феноменально. Трансляции кубка все в открытом доступе, а на стадионы люди всё равно идут. Значит всё-таки дело в ID-fan,- это про посещение стадионов на матчи регулярного чемпионата.

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