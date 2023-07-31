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    • Fan ID введут в Fonbet Кубке России: паспорт нужен для матчей команд РПЛ («Мутко против»)

    Fan ID введут в Fonbet Кубке России: паспорт нужен для матчей команд РПЛ («Мутко против»)

    Система Fan ID будет работать на матчах команд РПЛ в Fonbet Кубке России.

    «По моим данным, вопрос с введением Fan ID на матчи кубка практически решен: паспорт болельщика скоро будет и на кубке России.

    В основном на введении паспорта болельщика в турнире настаивают сотрудники Минспорта и ФСБ.

    Единственный вопрос, который пока стоит перед чиновниками и силовиками – как это организовать. Дело в том, что для его введения нужно вносить изменения в постановление правительства (или принимать новое). Но непонятно, как там указать, что Fan ID распространяется именно на матчи команд РПЛ.

    То есть им нужно прописывать, что речь идет именно о домашних играх клубов РПЛ или указывать в документе именно «путь РПЛ». Но тогда получается, если команда выбывает в «путь регионов», тогда опять сможет играть без Fan ID. В общем как все это закрепить официально чиновники пока не знают.

    Так что сейчас они размышляют об отдельном правовом акте, чтобы ввести паспорт болельщика на матчи кубка «по упрощенной системе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
    • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +468

      Айболид 9 минут назад

      Чтоб вы там все провалились вместе со своим fan id !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      zenitforever2015 15 минут назад

      Цирк уехал , клоуны остались...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25207

      bset 36 минут назад

      Чтобы заработать на билетах, надо переходить в ФНЛ. Так и запишем

      0
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