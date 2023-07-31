Fan ID введут в Fonbet Кубке России: паспорт нужен для матчей команд РПЛ («Мутко против»)

Система Fan ID будет работать на матчах команд РПЛ в Fonbet Кубке России.

«По моим данным, вопрос с введением Fan ID на матчи кубка практически решен: паспорт болельщика скоро будет и на кубке России.

В основном на введении паспорта болельщика в турнире настаивают сотрудники Минспорта и ФСБ.

Единственный вопрос, который пока стоит перед чиновниками и силовиками – как это организовать. Дело в том, что для его введения нужно вносить изменения в постановление правительства (или принимать новое). Но непонятно, как там указать, что Fan ID распространяется именно на матчи команд РПЛ.

То есть им нужно прописывать, что речь идет именно о домашних играх клубов РПЛ или указывать в документе именно «путь РПЛ». Но тогда получается, если команда выбывает в «путь регионов», тогда опять сможет играть без Fan ID. В общем как все это закрепить официально чиновники пока не знают.

Так что сейчас они размышляют об отдельном правовом акте, чтобы ввести паспорт болельщика на матчи кубка «по упрощенной системе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».