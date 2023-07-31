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  • Fan ID введут в Fonbet Кубке России: паспорт нужен для матчей команд РПЛ («Мутко против»)

Fan ID введут в Fonbet Кубке России: паспорт нужен для матчей команд РПЛ («Мутко против»)

31 июля 2023, 14:55
6

Система Fan ID будет работать на матчах команд РПЛ в Fonbet Кубке России.

«По моим данным, вопрос с введением Fan ID на матчи кубка практически решен: паспорт болельщика скоро будет и на кубке России.

В основном на введении паспорта болельщика в турнире настаивают сотрудники Минспорта и ФСБ.

Единственный вопрос, который пока стоит перед чиновниками и силовиками – как это организовать. Дело в том, что для его введения нужно вносить изменения в постановление правительства (или принимать новое). Но непонятно, как там указать, что Fan ID распространяется именно на матчи команд РПЛ.

То есть им нужно прописывать, что речь идет именно о домашних играх клубов РПЛ или указывать в документе именно «путь РПЛ». Но тогда получается, если команда выбывает в «путь регионов», тогда опять сможет играть без Fan ID. В общем как все это закрепить официально чиновники пока не знают.

Так что сейчас они размышляют об отдельном правовом акте, чтобы ввести паспорт болельщика на матчи кубка «по упрощенной системе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
  • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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zenitforever2015
1690807667
Цирк уехал , клоуны остались...
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portero
1690809926
Надо прописать в новом законе, что паспорт не является документом!!!! Какой-то клоунский айди теперь документ, а нет ещё справки на ковид нужны, и ещё куча справок ежели чего и у пяти чиновников подписать.....
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MaxRnD
1690811629
Решили добить
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Бывалый1488
1690820448
И ходить совсем перестанут
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Fialet
1690823010
Рано или поздно всё и всех обложуть. Добро пожаловать в цифровой концлагерь.
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kvm
1690998870
проще трибуны убрать...
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