«Мы профукали все, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»: Канчельскис – о российском футболе

Андрей Канчельскис раскритиковал систему российского футбола.

«Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу «Локомотиву», это уже хорошо.

У нас Лебеденко в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали. Мы профукали все.

У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года и Лебеденко, которому 40.

А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому что у нас нет перспективной молодeжи.

Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть.

Почему у нас нет молодых хороших футболистов? Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.

Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал Канчельскис.