«Мы профукали все, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»: Канчельскис – о российском футболе

"Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет..."
...тут Андрей загнул, конечно, академии футбола есть в Москве, Питере, Краснодаре (это точно), только работают они крайне неэффективно, вот о чём надо говорить... действительно, в обозримом будущем перспективных футболистов нет... и на это наложили свои "ручищи" манагеры из газпрёма (в РФС), устроившие цирк из управления футболом, "завалившие" наш футбол легионерами из Бразилии и Южной Америки во имя одной единственной цели, провинциальной "мечты" Алёши - получить "вторую звезду" на майках бом.жей...(( а уж, что эти "эффективные манагеры" сделали с судейским корпусом - отдельная история, каждый игровой день скандал следует за скандалом... не мудрено, что единственный спортивный госкана
Андрей Канчельскис раскритиковал систему российского футбола.
«Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу «Локомотиву», это уже хорошо.
У нас Лебеденко в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали. Мы профукали все.
У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года и Лебеденко, которому 40.
А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому что у нас нет перспективной молодeжи.
Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть.
Почему у нас нет молодых хороших футболистов? Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.
Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал Канчельскис.
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