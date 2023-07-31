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  • «Мы профукали все, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»: Канчельскис – о российском футболе

«Мы профукали все, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»: Канчельскис – о российском футболе

31 июля 2023, 10:38
15

Андрей Канчельскис раскритиковал систему российского футбола.

«Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу «Локомотиву», это уже хорошо.

У нас Лебеденко в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали. Мы профукали все.

У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года и Лебеденко, которому 40.

А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому что у нас нет перспективной молодeжи.

Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть.

Почему у нас нет молодых хороших футболистов? Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.

Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (15)
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prtcs
1690790383
Все правильно......
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Persona_non_Grata
1690790414
А прохвосты с телевизора только и кричат что у нас всё хорошо и всё идет по плану - работа такая !!! ((( И это не только про футбол ...!!! (((
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Snek
1690791591
А чего вы выиграли в вашем футболе, что он был лучше? Такая же помойка была. Просто денег было меньше.
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bomilazdeshnii
1690791648
Насчет перспективной молодежи, прямо в точку. Потерянное поколение, и не одно.
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Garrincha58
1690791763
и что пусть играют Буффон в 42 ещё не закончил с футболом Кришу 38 Месси 36 да Дзюба по их меркам пацан у него и хохмы все детские так что ему точно ещё три года можно тусить а если вы Канчельскис чувствуете в себе силушку так выходите и играйте хотя бы в ветеранских матчах а языком бу бу бу можно и в 90 лет, а что касается нашего футбола так тут давно всё ясно и понятно кому выгодно кричать что всё у нас тип топ так это тем кто набивает карманы баблом да бы в футболе очень большие бабки крутятся если комментатор в эфире скажет что футбола у нас нет то ему больше никогда не дадут микрофон и он лишится хорошего заработка, а где ещё можно так легко поднять деньжат да нигде
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JTherry
1690792094
"Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет..." ...тут Андрей загнул, конечно, академии футбола есть в Москве, Питере, Краснодаре (это точно), только работают они крайне неэффективно, вот о чём надо говорить... действительно, в обозримом будущем перспективных футболистов нет... и на это наложили свои "ручищи" манагеры из газпрёма (в РФС), устроившие цирк из управления футболом, "завалившие" наш футбол легионерами из Бразилии и Южной Америки во имя одной единственной цели, провинциальной "мечты" Алёши - получить "вторую звезду" на майках бом.жей...(( а уж, что эти "эффективные манагеры" сделали с судейским корпусом - отдельная история, каждый игровой день скандал следует за скандалом... не мудрено, что единственный спортивный госкана
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Давид59
1690797962
Ну так всё правильно. Я слабо себе представляю, что на МатчТВ вдруг начнут о проблемах говорить. Желающих на их места быстро найдут.
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Давид59
1690798630
Андрей правильную мысль "поймал". Поколение. Традиции. Это очень важно. Здесь количество населения не играет никакой роли. Иначе на первых местах были бы не Бельгия, Англия, Хорватия, а Китай и Индия. А почему традиции потеряны надо разбираться. Тут куча факторов. Тут и детский футбол, который ушёл из дворов и чиновники, которых больше беспокоит свой карман, чем общее дело и ситуация в стране, которая мягко выражаясь "не способствует" развитию футбола.
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Vratarь
1690803685
Потеряны несколько поколений. Всё поэтапно происходило. В 60е-80е, если сборная не попадала в финальную стадию - это был взрыв - сметало всех. Общество (в 80е точно) не предъявляло футболистам только с уровня 1\4 финала Европы или Мира. В 90е "предъявы" не кидались, если выходили в финальную часть; в нулевые тоже; а в 10е, если попадали туда через раз. Так что Дзюбы-Лебеденко - случайная рябь на штиле тридцатилетия.
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