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    • «Мы профукали все, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»: Канчельскис – о российском футболе

    «Мы профукали все, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что все хорошо»: Канчельскис – о российском футболе

    Андрей Канчельскис раскритиковал систему российского футбола.

    «Мне неинтересно, чем Дзюба занимается помимо футбола. Артем молодец, что продолжает забивать и приносить пользу «Локомотиву», это уже хорошо.

    У нас Лебеденко в 40 лет играет. В наше время с футболом заканчивали в 30 лет, когда молодые уже на пятки наступали. Мы профукали все.

    У нас раньше были традиции, идеи и система. Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года и Лебеденко, которому 40.

    А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе все хорошо и мы все красавцы. Поэтому Артем продолжает играть в таком возрасте. Все потому что у нас нет перспективной молодeжи.

    Пускай наши чиновники посмотрят правде в глаза. Что же вы сами себя обманываете? Я тоже могу потренироваться, выйти в 54 года на поле и заиграть.

    Почему у нас нет молодых хороших футболистов? Надо спрашивать у боссов отечественного футбола. Рыба гниет с головы. Но они никогда ничего не скажут, они же все сказочники и рассказывают, как все хорошо и великолепно.

    Но я восхищаюсь Дзюбой, что он играет в 34 года, дай бог ему здоровья», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +30385

      JTherry 22 минуты назад

      "Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет..."
      ...тут Андрей загнул, конечно, академии футбола есть в Москве, Питере, Краснодаре (это точно), только работают они крайне неэффективно, вот о чём надо говорить... действительно, в обозримом будущем перспективных футболистов нет... и на это наложили свои "ручищи" манагеры из газпрёма (в РФС), устроившие цирк из управления футболом, "завалившие" наш футбол легионерами из Бразилии и Южной Америки во имя одной единственной цели, провинциальной "мечты" Алёши - получить "вторую звезду" на майках бом.жей...(( а уж, что эти "эффективные манагеры" сделали с судейским корпусом - отдельная история, каждый игровой день скандал следует за скандалом... не мудрено, что единственный спортивный госкана

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      Рейтинг: +30385

      JTherry > JTherry 8 минут назад

      не мудрено, что единственный спортивный госканал, принадлежащий также газпрёму вещает, что "в российском футболе все хорошо и великолепно"...)

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      Рейтинг: +17756

      Garrincha58 28 минут назад

      и что пусть играют Буффон в 42 ещё не закончил с футболом Кришу 38 Месси 36 да Дзюба по их меркам пацан у него и хохмы все детские так что ему точно ещё три года можно тусить а если вы Канчельскис чувствуете в себе силушку так выходите и играйте хотя бы в ветеранских матчах а языком бу бу бу можно и в 90 лет, а что касается нашего футбола так тут давно всё ясно и понятно кому выгодно кричать что всё у нас тип топ так это тем кто набивает карманы баблом да бы в футболе очень большие бабки крутятся если комментатор в эфире скажет что футбола у нас нет то ему больше никогда не дадут микрофон и он лишится хорошего заработка, а где ещё можно так легко поднять деньжат да нигде

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      Рейтинг: +319

      bomilazdeshnii 30 минут назад

      Насчет перспективной молодежи, прямо в точку. Потерянное поколение, и не одно.

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      Рейтинг: +4621

      Snek 30 минут назад

      А чего вы выиграли в вашем футболе, что он был лучше? Такая же помойка была. Просто денег было меньше.

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      Рейтинг: +319

      bomilazdeshnii > Snek 28 минут назад

      Кстати, это очень хороший вопрос. Я ,рожденный в СССР, помню это, и не пойму, почему так получилось.

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      Рейтинг: +4621

      Snek > Snek 26 минут назад

      Я так же родился в СССР и я не помню, по крайней мере в 90-х, когда играл Канчельскис, чтобы футбол в РФ или в СНГ был на каком-то высшем уровне. Мы даже по коэффициентам УЕФА были в заднице.

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      Рейтинг: +17756

      Garrincha58 > Snek 21 минуту назад

      а что тут не понятного то был Союз и 70-80 проц игроков в сборной играли украинцы да грузины с армянами русских почти не было вот и сейчас нет у нас русских игроков европейского уровня нет и не будет тем более сейчас когда кругом бан

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      Рейтинг: +30385

      JTherry > Snek 14 минут назад

      во всяком случае сборная СССР некоторых успехов достигала: чемпионы Олимпийских игр (дважды), чемпионы Европы, серебряные призеры ЧЕ (дважды), что по сегодняшним меркам для сборной России недостижимые результаты в принципе...) выпрыгивали из трусов, когда на ЧЕ-08 заняли 3-4 место и на домашнем ЧМ-18 заняли 5-8 место, всех игроков сборной "сделали" ЗМСами...))

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      Рейтинг: +30385

      JTherry > Snek 14 минут назад

      во всяком случае сборная СССР некоторых успехов достигала: чемпионы Олимпийских игр (дважды), чемпионы Европы, серебряные призеры ЧЕ (дважды), что по сегодняшним меркам для сборной России недостижимые результаты в принципе...) выпрыгивали из трусов, когда на ЧЕ-08 заняли 3-4 место и на домашнем ЧМ-18 заняли 5-8 место, всех игроков сборной "сделали" ЗМСами...))

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      Рейтинг: +23605

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      А прохвосты с телевизора только и кричат что у нас всё хорошо и всё идет по плану - работа такая !!! ((( И это не только про футбол ...!!! (((

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      Рейтинг: +2125

      prtcs 51 минуту назад

      Все правильно......

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