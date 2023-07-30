Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова

    Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал скандальный эпизод с удалением Милана Гайича и перебиванием пенальти в концовке первого тайма матча второго тура «Ахмат» – ЦСКА.

    «Был правильно назначен 11-метровый удар, Владислав Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Сергей Иванов, который работал на VAR и Антон Кобзев AVAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, т.е. не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась.

    После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку.

    Судьи не имел права так делать.

    Виноваты в этой ситуации все», – написал Федотов.

    • В 1-м тайме было 4 пенальти и 2 удаления.
    • Дубли у Мохамеда Конате и Федора Чалова.
    • Безбородов – самый возрастной судья РПЛ.

    Новости по теме
    Обзор матча «Ахмат» – ЦСКА: голы и лучшие моменты
    ⚡ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче с 5 пенальти и 3 удалениями (3:2), у Чалова хет-трик 9
    Безбородов отменил отбитый Акинфеевым пенальти, посмотрел повтор и назначил новый. Так делать нельзя 2
    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +822

      bratskij 3 минуты назад

      За пару лямов можно и под дуру закосить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 