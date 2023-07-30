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  • Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова

Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова

30 июля 2023, 21:38
6

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал скандальный эпизод с удалением Милана Гайича и перебиванием пенальти в концовке первого тайма матча второго тура «Ахмат» – ЦСКА.

«Был правильно назначен 11-метровый удар, Владислав Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Сергей Иванов, который работал на VAR и Антон Кобзев AVAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, т.е. не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась.

После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку.

Судьи не имел права так делать.

Виноваты в этой ситуации все», – написал Федотов.

  • В 1-м тайме было 4 пенальти и 2 удаления.
  • Дубли у Мохамеда Конате и Федора Чалова.
  • Безбородов – самый возрастной судья РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (6)
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PAREVG.
1690744655
Ему кадырка велел...
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ALEX ML
1690744928
Этого засранца пожизненно забанить и в жопу запихать глаза и руки всех остальных продажных пи...ргов
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BRO_football
1690752082
Да плевать когда показывать красную карточку - до пенальти или после! Смысла не было перебивать пенальти!
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serglider
1690754126
Маразм крепчает! Но старпер упорно не хочет уходить с хлебной должности футбольного арбитра)))
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jek718875
1690785267
Безбородов лучший арбитр сезона 22/23
Ответить
gennadiy
1690786629
Гнать всё это судейство поганой метлой
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