Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал скандальный эпизод с удалением Милана Гайича и перебиванием пенальти в концовке первого тайма матча второго тура «Ахмат» – ЦСКА.
«Был правильно назначен 11-метровый удар, Владислав Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Сергей Иванов, который работал на VAR и Антон Кобзев AVAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, т.е. не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась.
После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку.
Судьи не имел права так делать.
Виноваты в этой ситуации все», – написал Федотов.
- В 1-м тайме было 4 пенальти и 2 удаления.
- Дубли у Мохамеда Конате и Федора Чалова.
- Безбородов – самый возрастной судья РПЛ.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова