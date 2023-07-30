Разбор скандального эпизода матча «Ахмат» – ЦСКА от Игоря Федотова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал скандальный эпизод с удалением Милана Гайича и перебиванием пенальти в концовке первого тайма матча второго тура «Ахмат» – ЦСКА.

«Был правильно назначен 11-метровый удар, Владислав Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Сергей Иванов, который работал на VAR и Антон Кобзев AVAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, т.е. не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась.

После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку.

Судьи не имел права так делать.

Виноваты в этой ситуации все», – написал Федотов.