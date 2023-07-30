Дзюба забил «Факелу» не по правилам (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил гол нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на 12-й минуте матча второго тура против «Факела».

«12-я минута.

Игрок «Факела» выпрыгивает вверх и пытается сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» толкает его в спину, овладевает мячом и забивает гол.

Василий Казарцев принял неверное решение, находясь в плохой позиции (находился примерно в 25 метрах от эпизода).

Правильное решение: штрафной удар (фол в нападении)» – считает Федотов.