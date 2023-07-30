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    Дзюба забил «Факелу» не по правилам (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил гол нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на 12-й минуте матча второго тура против «Факела».

    «12-я минута.

    Игрок «Факела» выпрыгивает вверх и пытается сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» толкает его в спину, овладевает мячом и забивает гол.

    Василий Казарцев принял неверное решение, находясь в плохой позиции (находился примерно в 25 метрах от эпизода).

    Правильное решение: штрафной удар (фол в нападении)» – считает Федотов.

    • Для Дзюбы это 1-й гол в сезоне.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюбу перед матчем освистали трибуны.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1176

      SuperNils 37 минут назад

      Не было там толчка. Падают от сквозняков, ведут себя как бабы. Футбол - мужская игра. Дрочуба по правилам забил.

      0
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      Рейтинг: +15335

      R_a_i_n 1 час назад

      Шлюба половину мячей так забил. Ну а судьям на вар кол в жопу.

      2
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      Рейтинг: +1461

      Lilipyt 1 час назад

      С Вар нет плохой позиции у судьи. Человек откровенно толкает игрока в спину и забивает. На Вар скорее всего смотрели линию офсайда

      2
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      Рейтинг: +441

      TANNER > Lilipyt 25 минут назад

      Ну они смотрели офсайд потому что больше нечего было смотреть. Где там откровенный толчок, где вы это видите? Десятки таких единоборств в матче. Так можно после любого касания корпусом дергать и просить фол, детский сад.

      0
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      Рейтинг: +6151

      ySS 1 час назад

      Это после кучи таких же голов за газпром-клаб уже не считается нарушением.

      5
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      Рейтинг: +23597

      Persona_non_Grata > ySS 40 минут назад

      Помню как Кутепов кубарем летел от толчка этого Бегемота, а гол таки засчитали !!! (((

      3
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      Рейтинг: +15335

      R_a_i_n > ySS 26 минут назад

      Цука, до сих пор этот момент вспоминаю)))

      0
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      Рейтинг: +3637

      FRZZ 1 час назад

      Конечно не по правилам, он толкнул защитника, Арбитры явно помогают московским клубам. И пенальти не назначил арбитр, хотя рука была далеко не в естественном положении.

      1
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      Рейтинг: +4506

      Ziklop 1 час назад

      дюбло лично денег заслал! вариант два судила поставил на гол дюбла!

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