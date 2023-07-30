Дзюба забил «Факелу» не по правилам (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил гол нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на 12-й минуте матча второго тура против «Факела».
«12-я минута.
Игрок «Факела» выпрыгивает вверх и пытается сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» толкает его в спину, овладевает мячом и забивает гол.
Василий Казарцев принял неверное решение, находясь в плохой позиции (находился примерно в 25 метрах от эпизода).
Правильное решение: штрафной удар (фол в нападении)» – считает Федотов.
- Для Дзюбы это 1-й гол в сезоне.
- Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Дзюбу перед матчем освистали трибуны.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова