Дедушка зенитовца Адамова сообщил, куда игрок уйдет в аренду

Защитник «Зенита» Арсен Адамов уйдет в аренду в «Оренбург». Об этом сообщил его дедушка Хайдар Алханов.

«Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал». Хотя еще до этого были предложения от «Краснодара», «Локомотива», но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена.

Договорились, что уйдет в аренду в «Оренбург» до зимы. Все вопросы обговорены, дело за заключением контракта. Может быть, понадобится дня два-три, чтобы успеть дозаявить футболиста», – сказал Алханов.