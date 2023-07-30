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    • Дедушка зенитовца Адамова сообщил, куда игрок уйдет в аренду

    Дедушка зенитовца Адамова сообщил, куда игрок уйдет в аренду

    Защитник «Зенита» Арсен Адамов уйдет в аренду в «Оренбург». Об этом сообщил его дедушка Хайдар Алханов.

    «Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал». Хотя еще до этого были предложения от «Краснодара», «Локомотива», но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена.

    Договорились, что уйдет в аренду в «Оренбург» до зимы. Все вопросы обговорены, дело за заключением контракта. Может быть, понадобится дня два-три, чтобы успеть дозаявить футболиста», – сказал Алханов.

    • Алханов ранее был вице-президентом «Ахмата».
    • Адамов стоит 1 миллион евро.
    • «Оренбург» тренирует Иржи Ярошик.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2552

      моэм 1 час назад

      Здесь для коммента ничего кроме слова "бабушка" и матерных слов не подворачивается ....

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      Рейтинг: +5555

      fakeid 2 часа назад

      ура, ***! зачем брали, спрашивается.

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