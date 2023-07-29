Антирекорд России в таблице УЕФА, дубль Головина, отстранение «Ювентуса» от Лиги конференций и другие новости

«Иванов из раза в раз ошибается против «Спартака», команду тормозят с первых туров»: Хусаинов – о первом голе «Краснодара».

«Челси» разработал новый план по покупке Захаряна: ему придется играть в Лиге 1.

Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив».

«ПСЖ» установил новую цену на Мбаппе для «Реала».

Россия впервые в истории опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Коваленко назвал двух зенитовцев, способных заменить Малкома.

Полоз подписал контракт с московским клубом.

«Ювентус» отстранен от еврокубков на один сезон.

Товарищеский матч. Дубль Головина помог «Монако» победить «Болонью» (3:2).

«Олимпиакос» пожаловался на «Спартак» в ФИФА.