Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

Эти двое уйдут...хотя не боюсь если бы не ушли))) бабло и только бабло тобой двигало) конкуренции он не боится, клоун...
Полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему решил перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».
«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдeт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин.
Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.