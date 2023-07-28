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    • Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

    Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

    Полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему решил перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».

    «Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдeт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин.

    Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Он взял 18-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +33882

      zra78 43 секунды назад

      Эти двое уйдут...хотя не боюсь если бы не ушли))) бабло и только бабло тобой двигало) конкуренции он не боится, клоун...

      0
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      Рейтинг: +68501

      portero 7 минут назад

      Семак не любит возится с молодыми, у него в бой идут старики!!!!

      0
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      Рейтинг: +9868

      САДЫЧОК 19 минут назад

      Никакущий футболист !

      0
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      Рейтинг: +18731

      paracetamol 37 минут назад

      Да тут и объяснить ничего не надо!

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      Рейтинг: +21060

      Cleaner 45 минут назад

      Коваленко, ну скажи честно, что Зенит БАБЛА больше предложил! Что ты нам тут про позиции втираешь?????????????

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      Рейтинг: +18731

      paracetamol > Cleaner 36 минут назад

      Чемпионом стать - разве не мотив? А ты все про бабки!

      0
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      Рейтинг: +39

      pandora777 > Cleaner 9 минут назад

      сидя на лавке ?

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