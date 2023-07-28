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  • Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

28 июля 2023, 10:40
11

Полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему решил перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».

«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдeт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин.

Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко.

  • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
  • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
  • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
  • Он взял 18-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Коваленко Александр
Комментарии (11)
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paracetamol
1690530981
Да тут и объяснить ничего не надо!
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САДЫЧОК
1690532052
Никакущий футболист !
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portero
1690532803
Семак не любит возится с молодыми, у него в бой идут старики!!!!
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zra78
1690533181
Эти двое уйдут...хотя не боюсь если бы не ушли))) бабло и только бабло тобой двигало) конкуренции он не боится, клоун...
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odessakmv
1690540710
говори честно паря: "век футболиста короток: хочется и (рыбку съесть) бабла срубить побольше, и (....сесть) может, пока по арендам не загонят, пару-тройку чемпов/кубков взять, чтоб было чем на пенсии хвастать!!"
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