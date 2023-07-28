Коваленко объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Локомотив»

Полузащитник Александр Коваленко рассказал, почему решил перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».

«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдeт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин.

Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – сказал Коваленко.