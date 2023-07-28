Коваленко назвал двух зенитовцев, способных заменить Малкома

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко считает, что Малкома можно заменить в составе за счет внутренних резервов.

Бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

«Малком – большая потеря. В прошлом сезоне он объективно был лидером. Набрал много очков по системе «гол+пас».

Но есть кому заменить – Мостовой, Бакаев», – сказал Коваленко.