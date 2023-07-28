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    • Коваленко назвал двух зенитовцев, способных заменить Малкома

    Коваленко назвал двух зенитовцев, способных заменить Малкома

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко считает, что Малкома можно заменить в составе за счет внутренних резервов.

    • Бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    «Малком – большая потеря. В прошлом сезоне он объективно был лидером. Набрал много очков по системе «гол+пас».

    Но есть кому заменить – Мостовой, Бакаев», – сказал Коваленко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19191

      ilichkadr 17 минут назад

      Нашёл кем заменить епт............Нет сейчас замены Малкому.

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      Рейтинг: +3396

      ПалкоВводецъ (returned) 53 минуты назад

      Замена Малкома ещё в пути. Взрыв тарасовских пуканов обеспечим. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8379

      nik55 55 минут назад

      не смеши народ---и себя забыл добавить

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