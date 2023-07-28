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«ПСЖ» установил новую цену на Мбаппе для «Реала»

28 июля 2023, 12:19
14

«ПСЖ» запросил у «Реала» 250 миллионов евро за нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

Мать и агент форварда Файза Ламари намерена сбить цену.

  • «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.
  • Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
  • Французу предложили 700 млн евро за сезон в Саудовской Аравии, но он отказал.
  • Он хочет остаться в парижском клубе на год, а затем уйти в «Реал» бесплатно.

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Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (14)
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Таврида
1690536288
За 180 лямов Реал не купил, поэтому надо поставить 250. В итоге Мбаппе за ПСЖ играть не будет, высосет все бонусы и зарплату и через год бесплатно перейдет в Мадрид. Д, Б!
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Йост
1690537927
Его можно не спрашивать, кто купит - там и играть ему... Если откажется, то просидит целый год без зарплаты, так как играть не сможет, да и спонсоры могут уйти на это время...
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zigbert
1690547054
ПСЖ может остаться ни с чем. Так что им нужно уже сейчас продавать Мбаппе по сходной цене а не поднимать его стоимость.
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САНЁК17
1690548938
Реал гоняться за Мбаппе, Мбаппе хочет перейти к Реалу, чтобы потом Мбаппе не занял место Азара, в лавке , вот это будет провал из всех провалов
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BlackMurder
1690549506
Цену надо занизить, а не повысить, да и отказываться от арабов глупо, футбол это давно не спорт , а политика, так что мог побегать несколько лет в арави и заработать денег, а вот в случае с Реалом , не понятный может быть исход ибо вспомним сколько звезд угробил Реал
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Planet-News-google
1690557650
Я рад что такая ситуация вокруг псж получилось ))это карма , парижские гомики освистали великого Месси , и обоготворили Мюаппе и вот вам какой подарок от великого вашего черепашке ! Бесплатно уйдёт и оставить Париж без копейки , молодец так держать !!!
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Алексей-Богатов-google
1690564816
Чё с куклой то?хотели купить арабы-отказался,и никто не заставит,а насчёт зарплаты-дурачек что-ли,контракт есть контракт
Ответить
russkiisergei
1690616076
а, по итогу продадут за 80-100 лямов. дороже не смогут
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моэм
1690708870
Президентом там Нассер....он же Ген.дир и спорт.дир , но в этом качестве он похож на дубовую дверь .
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