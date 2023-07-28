«ПСЖ» установил новую цену на Мбаппе для «Реала»

«ПСЖ» запросил у «Реала» 250 миллионов евро за нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
Мать и агент форварда Файза Ламари намерена сбить цену.
- «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.
- Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Французу предложили 700 млн евро за сезон в Саудовской Аравии, но он отказал.
- Он хочет остаться в парижском клубе на год, а затем уйти в «Реал» бесплатно.
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Источник: Marca