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    • «Челси» разработал новый план по покупке Захаряна: ему придется играть в Лиге 1

    «Челси» разработал новый план по покупке Захаряна: ему придется играть в Лиге 1

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему может перейти в «Челси».

    По информации Standard, россиянину предложили вариант, при котором он проведeт один сезон в «Страсбурге», а затем перейдeт в «Челси».

    Французский и английский клубы входят в одну систему с одним владельцем.

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    Источник: Standard

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18731

      paracetamol 27 минут назад

      Все равно, что в КАМАЗ или Тюмень какую.

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      Рейтинг: +2772

      alefreddy 48 минут назад

      там и останется навсегда

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      Рейтинг: +21059

      Cleaner 50 минут назад

      РЖУНИМОГУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +12356

      BRO_football 1 час назад

      Это была самая очевидная схема с третьим клубом-посредником.
      Правда, Челси уже не нужен Захарян, ведь на его место уже купили Мудрика за 70 лямов.

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      Рейтинг: +21059

      Cleaner > BRO_football 48 минут назад

      Никому не нужен ХУДШИЙ игрок первого тура в Динамо. Он в Динамо - слабейший, какое там Челси??????????????????????????????????????

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