«Челси» разработал новый план по покупке Захаряна: ему придется играть в Лиге 1

Все равно, что в КАМАЗ или Тюмень какую.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему может перейти в «Челси».
По информации Standard, россиянину предложили вариант, при котором он проведeт один сезон в «Страсбурге», а затем перейдeт в «Челси».
Французский и английский клубы входят в одну систему с одним владельцем.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Лацио», «Аякс», «Фейеноорд» и «Галатасарай».