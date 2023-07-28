«Челси» разработал новый план по покупке Захаряна: ему придется играть в Лиге 1

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему может перейти в «Челси».

По информации Standard, россиянину предложили вариант, при котором он проведeт один сезон в «Страсбурге», а затем перейдeт в «Челси».

Французский и английский клубы входят в одну систему с одним владельцем.