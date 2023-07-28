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Мостовой высказался об Абаскале: «Он ничего не решает»

28 июля 2023, 20:43
17

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой призвал не возносить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль – не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»? Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.

Простой пример – поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять первое-второе место, он бы немного продержался – месяца через три убрали бы. Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в России – я его вообще не знаю. Вы о нем слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» – сказал Мостовой.

  • Испанец в команде год.
  • До этого он работал в «Базеле».
  • «Спартак» без чемпионства с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (17)
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ivany4
1690568470
Эк как шпилит Мостового от хвалебных речей Абаскалю. И он еще будет говорить, что зависть ему чужда. Вроде бы ему дали денег на учебу в ВТШ, что ему неймется. Хотя зачем ему учться, уже все придумали и он все это знает.)))
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Krics
1690569211
Тренер мостовой? Не не знаю,балобол мостовой , а это ж Сашка,ихмо.
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jek718875
1690569349
Мастак окрысился на Абаскаля как собака на мёрзлое гавно
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BoevStas1
1690569679
Гниль ты Саша!)))
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alefreddy
1690573510
Мост как собака все лает на клуб
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NewLife
1690575129
Поток бредятины. Сначала хотел разобрать эту ересь по существу, а дочитав до конца, понял что не стоит комментировать сопли пьяного охламона. От помойного РБ Спорта такая вонь идет(
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timon2401
1690575810
Уважаю как игрока, но все его комментарии от зависти видимо(( простить и понять
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Persona_non_Grata
1690576474
Казалось бы куда ниже-то ???, но Мостовой продолжает пробивать дно (((
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Oldtrafford83
1690607775
Саня, тебе Шалим звонил, почему не отвечаешь?))
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FCSpartakM
1690613519
Тут Мостовой сам себя превзошел по уровню бреда. Тип есть хоть 1 тренер в мире , которые нынешние КС на пьедестал поднимет? Он вообще перечитывает, что говорит?
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