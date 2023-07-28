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    Мостовой высказался об Абаскале: «Он ничего не решает»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой призвал не возносить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль – не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»? Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.

    Простой пример – поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять первое-второе место, он бы немного продержался – месяца через три убрали бы. Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в России – я его вообще не знаю. Вы о нем слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» – сказал Мостовой.

    • Испанец в команде год.
    • До этого он работал в «Базеле».
    • «Спартак» без чемпионства с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11124

      ivany4 1 минуту назад

      Эк как шпилит Мостового от хвалебных речей Абаскалю. И он еще будет говорить, что зависть ему чужда. Вроде бы ему дали денег на учебу в ВТШ, что ему неймется. Хотя зачем ему учться, уже все придумали и он все это знает.)))

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      Рейтинг: +3400

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Абаскаль физрук, нет физручинище! Гыгыгы

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      Рейтинг: +15289

      R_a_i_n 14 минут назад

      Зказочный Мостовой)))

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