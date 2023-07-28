Мостовой высказался об Абаскале: «Он ничего не решает»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой призвал не возносить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль – не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»? Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.

Простой пример – поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять первое-второе место, он бы немного продержался – месяца через три убрали бы. Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в России – я его вообще не знаю. Вы о нем слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» – сказал Мостовой.