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    • Быстров: «Карпин под эту дудочку поныл, а сам по‑тихому с молодежью побеждает»

    Быстров: «Карпин под эту дудочку поныл, а сам по‑тихому с молодежью побеждает»

    Владимир Быстров отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    • Тренер пожаловался на трансферный бан от ФИФА.
    • Он сказал: «Было желание выпустить на матч с «Рубином» академию, чтобы проиграли 0:10».
    • «Ростов» стартовал в этом сезоне с 2 побед.

    «У Карпина как обычно огромные проблемы – не дали заявить новичков. Он сказал, что в РФС не могут разобраться и пойти на встречу клубу.

    Он под эту дудочку поныл, сказал, что выпустил бы игроков академии, да регламент не позволяет, а по‑тихому, по‑тихому с этой молодежью побеждает», – заявил Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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