Быстров: «Карпин под эту дудочку поныл, а сам по‑тихому с молодежью побеждает»

Владимир Быстров отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Тренер пожаловался на трансферный бан от ФИФА.

Он сказал: «Было желание выпустить на матч с «Рубином» академию, чтобы проиграли 0:10».

«Ростов» стартовал в этом сезоне с 2 побед.

«У Карпина как обычно огромные проблемы – не дали заявить новичков. Он сказал, что в РФС не могут разобраться и пойти на встречу клубу.

Он под эту дудочку поныл, сказал, что выпустил бы игроков академии, да регламент не позволяет, а по‑тихому, по‑тихому с этой молодежью побеждает», – заявил Быстров.