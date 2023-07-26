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    • Директор «Оренбурга»: «35 градусов – очень комфортно для игры в футбол. Никакой жары нет»

    Директор «Оренбурга»: «35 градусов – очень комфортно для игры в футбол. Никакой жары нет»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о погодных условиях в Оренбурге перед кубковым матчем с ЦСКА.

    «+35 градусов – очень комфортно для игры в футбол! Никакой жары нет, ха-ха! В этом нет ничего страшного, переноса матча не будет. Газон и все футболисты выдержат эти условия, никому не стоит переживать.

    Все находятся в равных условиях – поле ровное, мяч круглый, а как всегда все против «Оренбурга», ха-ха!» – сказал Андреев.

    • Контрольный замер температуры на стадионе «Газовик» показал 36 градусов.
    • «Оренбург» и ЦСКА согласились провести матч.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      Fialet 3 минуты назад

      Счастливые. А у нас тут дожди задолбали. Вообще не лето.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      ЗаЖиМ 23 минуты назад

      А после удаления вратаря ещё комыортне стало?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 25 минут назад

      Во дебил

      0
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