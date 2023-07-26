Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о погодных условиях в Оренбурге перед кубковым матчем с ЦСКА.

«+35 градусов – очень комфортно для игры в футбол! Никакой жары нет, ха-ха! В этом нет ничего страшного, переноса матча не будет. Газон и все футболисты выдержат эти условия, никому не стоит переживать.

Все находятся в равных условиях – поле ровное, мяч круглый, а как всегда все против «Оренбурга», ха-ха!» – сказал Андреев.