Температура на стадионе «Газовик» – 36 градусов: «Оренбург» и ЦСКА согласились провести матч

Матч «Оренбург» – ЦСКА в Fonbet Кубке России состоится, несмотря на высокую температуру.

«+36 градусов показал градусник на стадионе «Газовик» на контрольном замере температуры перед матчем «Оренбург» – ЦСКА.

От команд получены подтверждения о готовности проводить матч, игра состоится!» – говорится в сообщении пресс-службы РФС.