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    • Температура на стадионе «Газовик» – 36 градусов: «Оренбург» и ЦСКА согласились провести матч

    Температура на стадионе «Газовик» – 36 градусов: «Оренбург» и ЦСКА согласились провести матч

    Матч «Оренбург» – ЦСКА в Fonbet Кубке России состоится, несмотря на высокую температуру.

    «+36 градусов показал градусник на стадионе «Газовик» на контрольном замере температуры перед матчем «Оренбург» – ЦСКА.

    От команд получены подтверждения о готовности проводить матч, игра состоится!» – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

    • Согласно регламенту, при температуре выше 35 делегат матча должен получить согласие обеих команд на участие в игре.
    • Матч пройдет на искусственном поле стадиона «Газовик».
    • Начало – в 16:15 мск.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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