Температура на стадионе «Газовик» – 36 градусов: «Оренбург» и ЦСКА согласились провести матч

Матч «Оренбург» – ЦСКА в Fonbet Кубке России состоится, несмотря на высокую температуру.
«+36 градусов показал градусник на стадионе «Газовик» на контрольном замере температуры перед матчем «Оренбург» – ЦСКА.
От команд получены подтверждения о готовности проводить матч, игра состоится!» – говорится в сообщении пресс-службы РФС.
- Согласно регламенту, при температуре выше 35 делегат матча должен получить согласие обеих команд на участие в игре.
- Матч пройдет на искусственном поле стадиона «Газовик».
- Начало – в 16:15 мск.
Источник: телеграм-канал Кубка России