Усэйн Болт отреагировал на 700-миллионное предложение Мбаппе от «Аль-Хилаля»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отреагировал на рекордное предложение для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я готов возобновить карьеру ради этой годовой зарплаты в размере 700 миллионов», – написал Болт в соцсетях.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза 300 миллионов евро.

Самому игроку предлагают 700 миллионов в год, 200 из которых – фиксированный оклад.

Мбаппе предпочитает остаться вне состава «ПСЖ» на сезон-2023/24, чем уезжать в Саудовскую Аравию.

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