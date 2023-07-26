Олусегун: «Галицкий стал бы хорошим президентом России»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун видит владельца клуба Сергея Галицкого президентом России.

«Я общался с Сергеем Галицким наедине, мы обсуждали мою семью. Он очень хороший человек, с ним приятно вести диалог.

Думаю, он мог бы стать хорошим президентом России, но я бы хотел, чтобы он оставался президентом ФК «Краснодар», – сказал Олусегун.