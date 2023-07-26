Трансгендер впервые сыграл на чемпионате мира по футболу: вот ее фото

Впервые в истории женского чемпионата мира по футболу на турнире сыграл трансгендер.

Футболистка сборной Канады Куинн сыграла полный матч против Нигерии в 1-м туре группового этапа женского ЧМ. Она стала первым в истории небинарным спортсменом, принявшим участие в чемпионате мира по футболу.

В 2020 году Куинн (при рождении – Ребекка Куинн) объявила себя мужчиной-трансгендером, но по-прежнему продолжает играть за женскую сборную.

Фото: Emil Langvad/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com