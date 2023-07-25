Галактионов раскрыл секрет результативности Тикнизяна: у защитника 2 гола в 2 матчах

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности защитника Наира Тикнизяна.

Тикнизян дважды забил в 2 матчах этого сезона.

Рыночная стоимость фулбека «Локо» – 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тикнизян забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

– Чем кормите Наира Тикнизяна? Он снова забил.

– Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме. Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком.

У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция