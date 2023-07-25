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  • Галактионов раскрыл секрет результативности Тикнизяна: у защитника 2 гола в 2 матчах

Галактионов раскрыл секрет результативности Тикнизяна: у защитника 2 гола в 2 матчах

25 июля 2023, 22:05
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности защитника Наира Тикнизяна.

  • Тикнизян дважды забил в 2 матчах этого сезона.
  • Рыночная стоимость фулбека «Локо» – 2,5 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне Тикнизян забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

– Чем кормите Наира Тикнизяна? Он снова забил.

– Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме. Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком.

У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Урал Локомотив Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (1)
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PAREVG.
1690317605
Правильно, арбузами. и в туалет не пускать пока гол не забьет. Я так на железке делал, давал монтерам после обеда фронт работ, и не выпускал из релейки пока не сделают. А пластиковых баклажек в СССР не было, материли тогда меня - жуть, зато сейчас благодарят, научились дневную норму за 6 часов делать, и работать коллективом а не индивидуально.
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