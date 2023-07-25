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    • Галактионов раскрыл секрет результативности Тикнизяна: у защитника 2 гола в 2 матчах

    Галактионов раскрыл секрет результативности Тикнизяна: у защитника 2 гола в 2 матчах

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности защитника Наира Тикнизяна.

    • Тикнизян дважды забил в 2 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость фулбека «Локо» – 2,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Тикнизян забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

    – Чем кормите Наира Тикнизяна? Он снова забил.

    – Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме. Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком.

    У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция

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    Источник: «Матч ТВ»

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