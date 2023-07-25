Рэшфорд назвал самого неудобного соперника

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ненавидит играть против Кайла Уокера.
25-летний форвард назвал защитника «Манчестер Сити» самым неудобным соперником.
«Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть.
Вы должны попытаться застать его врасплох или в неправильной позиции, но даже тогда он может все исправить.
Я просто пытаюсь смещаться в те зоны, где его нет», – сказал Рэшфорд.
- Уокер этим летом может уйти в «Баварию».
- В прошлом сезоне он помог «Сити» выиграть требл.
Источник: Manchester Evening News