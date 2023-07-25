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    Рэшфорд назвал самого неудобного соперника

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ненавидит играть против Кайла Уокера.

    25-летний форвард назвал защитника «Манчестер Сити» самым неудобным соперником.

    «Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть.

    Вы должны попытаться застать его врасплох или в неправильной позиции, но даже тогда он может все исправить.

    Я просто пытаюсь смещаться в те зоны, где его нет», – сказал Рэшфорд.

    • Уокер этим летом может уйти в «Баварию».
    • В прошлом сезоне он помог «Сити» выиграть требл.

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    Источник: Manchester Evening News

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