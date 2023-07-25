Рэшфорд назвал самого неудобного соперника

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ненавидит играть против Кайла Уокера.

25-летний форвард назвал защитника «Манчестер Сити» самым неудобным соперником.

«Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть.

Вы должны попытаться застать его врасплох или в неправильной позиции, но даже тогда он может все исправить.

Я просто пытаюсь смещаться в те зоны, где его нет», – сказал Рэшфорд.