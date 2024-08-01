Новичок «МЮ» Йоро выбыл на три месяца

Новобранец «Манчестер Юнайтед» 18-летний Лени Йоро получил перелом плюсневой кости в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2) и пропустит около трех месяцев, сообщает Sky Sports. Футболист был куплен у «Лилля» за 62 миллиона евро.

В той же игре травмировался и нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд. Датчанин пропустит порядка шести недель из-за повреждения бедра.

Также во вчерашней товарищеской игре против «Бетиса» (3:2) из-за травмы правой лодыжки был заменен форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд. Характер повреждения не раскрывается, но отмечается, что замена была вызвана мерами предосторожности.