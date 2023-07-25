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    Глебов не исключил свой переход из «Ростова» в «Спартак»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил, готов ли он перейти в «Спартак», если поступит соответствующее предложение.

    – Каждую неделю вижу новость «Спартак» и Глебов.

    – Я на это спокойно реагирую и не читаю. Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову.

    Если будет предложение, будем думать. Тогда будем принимать какие-то решения. А так – это просто болтовня.

    • Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15206

      R_a_i_n 12 минут назад

      Если только с Карпиным!

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