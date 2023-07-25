Глебов не исключил свой переход из «Ростова» в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил, готов ли он перейти в «Спартак», если поступит соответствующее предложение.
– Каждую неделю вижу новость «Спартак» и Глебов.
– Я на это спокойно реагирую и не читаю. Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову.
Если будет предложение, будем думать. Тогда будем принимать какие-то решения. А так – это просто болтовня.
- Глебов в «Ростове» с 2019 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»