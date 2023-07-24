В «Зените» утвердили состав правления клуба: в него вошли Аршавин, Семак и еще семь человек

«Зенит» объявил о создании коллегиального исполнительного органа – правления клуба.

Новая структура должна систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.

В правление «Зенита» вошли девять человек: