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    • В «Зените» утвердили состав правления клуба: в него вошли Аршавин, Семак и еще семь человек

    В «Зените» утвердили состав правления клуба: в него вошли Аршавин, Семак и еще семь человек

    «Зенит» объявил о создании коллегиального исполнительного органа – правления клуба.

    Новая структура должна систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.

    В правление «Зенита» вошли девять человек:

    • председатель правления Александр Медведев
    • главный тренер Сергей Семак
    • заместитель генерального директора – исполнительный директор Максим Погорелов
    • директор юридического департамента Олег Задубровский
    • заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев
    • заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов
    • директор по коммуникациям Жанна Дембо
    • директор коммерческого департамента Алексей Пак
    • заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин

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    Источник: сайт «Зенита»

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