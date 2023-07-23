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    • Радимов: «Оборона «Спартака» – это караул, с такой не стать чемпионом»

    Радимов: «Оборона «Спартака» – это караул, с такой не стать чемпионом»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил состав «Спартака» на матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

    «Увидел состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Оборона – это караул! Денисов – номинальный хавбек, Литвинов хорош, но скорее опорный полузащитник, Дуарте – вы помните, что с ним случилось в матче с «Краснодаром», Хлусевич полезен впереди, но оборонительные навыки под вопросом.

    С такой обороной бороться за чемпионство невозможно, да и претендовать на медали будет проблематично. А в предстоящем матче с «Оренбургом» как бы не повторился сценарий мартовского матча. Ещe раз, оборона «Спартака» – это караул!» – сказал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15145

      R_a_i_n 9 минут назад

      Буланов как эксперт, это караул!

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