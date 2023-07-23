Радимов: «Оборона «Спартака» – это караул, с такой не стать чемпионом»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил состав «Спартака» на матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

«Увидел состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Оборона – это караул! Денисов – номинальный хавбек, Литвинов хорош, но скорее опорный полузащитник, Дуарте – вы помните, что с ним случилось в матче с «Краснодаром», Хлусевич полезен впереди, но оборонительные навыки под вопросом.

С такой обороной бороться за чемпионство невозможно, да и претендовать на медали будет проблематично. А в предстоящем матче с «Оренбургом» как бы не повторился сценарий мартовского матча. Ещe раз, оборона «Спартака» – это караул!» – сказал Радимов.