Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» – в письме Мбаппе: «Надеемся, наши беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься»

    «ПСЖ» – в письме Мбаппе: «Надеемся, наши беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься»

    Во Франции опубликовали текст письма «ПСЖ» в адрес своего нападающего Килиана Мбаппе. Оно было отправлено в начале июля и призывает игрока не допустить бесплатного ухода из клуба.

    • Контракт игрока истекает через год.
    • «ПСЖ» уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в 2024 году.
    • По этой причине парижане не взяли Килиана на сборы в Японию.

    «Напомним, что наши прошлогодние переговоры о продлении контракта проходили в ключе вашего продолжения карьеры в «ПСЖ». Наша семья сделала для вашей карьеры невозможное.

    Год назад вы появились на «Парк де Пренс» с майкой с надписью «2025» – это был посыл всему мировому футбольному сообществу.

    Сейчас у нас могут быть два решения: продление контракта до 2025 года или продажа этим летом. Иные действия приведут клуб к продолжительному параличу.

    Надеемся, что годы наших беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который вас все это время поддерживал», – написали боссы «ПСЖ».

    Новости по теме
    «ПСЖ» определился с ценой на Мбаппе 1
    «ПСЖ» считает Мбаппе предателем – он обещал не уходить бесплатно 2
    Профсоюз поддержал Мбаппе в конфликте с «ПСЖ» 2
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 