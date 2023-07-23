«ПСЖ» – в письме Мбаппе: «Надеемся, наши беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься»

Во Франции опубликовали текст письма «ПСЖ» в адрес своего нападающего Килиана Мбаппе. Оно было отправлено в начале июля и призывает игрока не допустить бесплатного ухода из клуба.
- Контракт игрока истекает через год.
- «ПСЖ» уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в 2024 году.
- По этой причине парижане не взяли Килиана на сборы в Японию.
«Напомним, что наши прошлогодние переговоры о продлении контракта проходили в ключе вашего продолжения карьеры в «ПСЖ». Наша семья сделала для вашей карьеры невозможное.
Год назад вы появились на «Парк де Пренс» с майкой с надписью «2025» – это был посыл всему мировому футбольному сообществу.
Сейчас у нас могут быть два решения: продление контракта до 2025 года или продажа этим летом. Иные действия приведут клуб к продолжительному параличу.
Надеемся, что годы наших беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который вас все это время поддерживал», – написали боссы «ПСЖ».