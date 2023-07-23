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  • «ПСЖ» – в письме Мбаппе: «Надеемся, наши беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься»

«ПСЖ» – в письме Мбаппе: «Надеемся, наши беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься»

23 июля 2023, 14:32
1

Во Франции опубликовали текст письма «ПСЖ» в адрес своего нападающего Килиана Мбаппе. Оно было отправлено в начале июля и призывает игрока не допустить бесплатного ухода из клуба.

  • Контракт игрока истекает через год.
  • «ПСЖ» уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в 2024 году.
  • По этой причине парижане не взяли Килиана на сборы в Японию.

«Напомним, что наши прошлогодние переговоры о продлении контракта проходили в ключе вашего продолжения карьеры в «ПСЖ». Наша семья сделала для вашей карьеры невозможное.

Год назад вы появились на «Парк де Пренс» с майкой с надписью «2025» – это был посыл всему мировому футбольному сообществу.

Сейчас у нас могут быть два решения: продление контракта до 2025 года или продажа этим летом. Иные действия приведут клуб к продолжительному параличу.

Надеемся, что годы наших беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который вас все это время поддерживал», – написали боссы «ПСЖ».

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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моэм
1690204293
Ни одного кубка ЛЧ и КЕЧ и великий клуб ???....а чтобы не рыдать на публику , игрока , уже "сидящего на чемоданах "надо было продавать ещё в прошлом году , не отпустили , а сейчас возникла ситуация ни два ни полтора , отсюда и конфликт....хреновые манагеры у ПСЖ .
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