«ПСЖ» – в письме Мбаппе: «Надеемся, наши беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься»

Во Франции опубликовали текст письма «ПСЖ» в адрес своего нападающего Килиана Мбаппе. Оно было отправлено в начале июля и призывает игрока не допустить бесплатного ухода из клуба.

Контракт игрока истекает через год.

«ПСЖ» уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в 2024 году.

По этой причине парижане не взяли Килиана на сборы в Японию.

«Напомним, что наши прошлогодние переговоры о продлении контракта проходили в ключе вашего продолжения карьеры в «ПСЖ». Наша семья сделала для вашей карьеры невозможное.

Год назад вы появились на «Парк де Пренс» с майкой с надписью «2025» – это был посыл всему мировому футбольному сообществу.

Сейчас у нас могут быть два решения: продление контракта до 2025 года или продажа этим летом. Иные действия приведут клуб к продолжительному параличу.

Надеемся, что годы наших беспрецедентных инвестиций в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, который вас все это время поддерживал», – написали боссы «ПСЖ».