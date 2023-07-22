«Локомотив» и «Рубин» назвали составы на игру первого тура чемпионата России-2023/24.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Локомотив: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.
Рубин: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.
- Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
- Начало – в 17:30 мск.
- В прошлом сезоне РПЛ «Локо» финишировал на 8-м месте, «Рубин» вернулся из Первой лиги.
Источник: сайт РПЛ