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    «Локомотив» – «Рубин»: стартовые составы на 1-й тур РПЛ

    «Локомотив» и «Рубин» назвали составы на игру первого тура чемпионата России-2023/24.

    Локомотив: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

    Рубин: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.

    • Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
    • Начало – в 17:30 мск.
    • В прошлом сезоне РПЛ «Локо» финишировал на 8-м месте, «Рубин» вернулся из Первой лиги.

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    Даку забил на третьей минуте дебютного матча за «Рубин»
    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18667

      paracetamol 1 час назад

      Главная интрига - забьет Зюба или не забьет?

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