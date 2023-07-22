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    «Фейеноорд» готов купить Захаряна, но при одном условии

    В «Фейеноорде» подтвердили, что хотят заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    При этом голландский клуб не готов платить за игрока требуемую сумму.

    «Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов.

    Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.

    Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем», – сообщили в «Фейеноорде».

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс» и «Галатасарай».

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    Источник: Sport24

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