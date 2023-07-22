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«Фейеноорд» готов купить Захаряна, но при одном условии

22 июля 2023, 11:11
4

В «Фейеноорде» подтвердили, что хотят заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

При этом голландский клуб не готов платить за игрока требуемую сумму.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов.

Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.

Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем», – сообщили в «Фейеноорде».

  • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс» и «Галатасарай».

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Источник: Sport24
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Фейеноорд Динамо Захарян Арсен
Комментарии (4)
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eugen-han
1690016003
Захарян не Кузяев вам, у него ещё есть фора от перспективы развития.
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SLADE2019
1690018839
Отпустите пацана, пусть имеет возможность расти. Не будьте к....и.
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FCSpartakM
1690020865
динамо, конечно . лютые мозгосношатели. Реальная возможность получить неплохие деньги в ситуации, когда на трансферах на выход заработать сложно. Зачем им немотивированный игрок с регрессом по прошлому сезону.
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alefreddy
1690202367
Газпрем разогнал зарплаты до потолка вот это как пример
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