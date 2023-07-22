«Фейеноорд» готов купить Захаряна, но при одном условии

В «Фейеноорде» подтвердили, что хотят заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

При этом голландский клуб не готов платить за игрока требуемую сумму.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов.

Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того.

Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем», – сообщили в «Фейеноорде».