Кривцов из «Краснодара» назвал свой доход во Второй лиге

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил свой доход времен выступления во Второй лиге.

«Получал обычный прожиточный минимум. 11 тысяч рублей. Но во Владимире ещe были премиальные. В «Торпедо» была база при стадионе, у меня была комната. Деньги тратил только на еду. Не нуждался особо.

А в Муроме на базе питались. Обед нам готовили, а ужин – сами. Нам привозили продукты, и мы по очереди дежурили по кухне. Варили макароны, пельмени, картошку, курицу. В интернете смотришь: вроде бы понятно, а потом – бац – и всe сгорело. Или убежало. Бывало и такое, когда в карты заигрывались. Ничего не поделаешь: скидывались и заказывали суши или пиццу», – рассказал Кривцов.