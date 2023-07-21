Кривцов из «Краснодара» назвал свой доход во Второй лиге

чё-то вспоминается мне кто-то из тренеров, типа вайсса или муслина (сатурн/химки), не помню, кто точно. но интервью запомнил. и там тренер сказал, что после первой тренировки спросил, куда сдать футболку/треники на стирку, а в ответ гробовая тишина, весь состав молчит. до него доходит спустя какое-то время, и задаёт вопрос: вы что - сами стираете?
эт я к тому, что думал, что уже такие времена прошли. но нет, тут молодой 20-летний парень на полном серьёзе рассказывает, как сами пытались варить курицу. нда.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил свой доход времен выступления во Второй лиге.
«Получал обычный прожиточный минимум. 11 тысяч рублей. Но во Владимире ещe были премиальные. В «Торпедо» была база при стадионе, у меня была комната. Деньги тратил только на еду. Не нуждался особо.
А в Муроме на базе питались. Обед нам готовили, а ужин – сами. Нам привозили продукты, и мы по очереди дежурили по кухне. Варили макароны, пельмени, картошку, курицу. В интернете смотришь: вроде бы понятно, а потом – бац – и всe сгорело. Или убежало. Бывало и такое, когда в карты заигрывались. Ничего не поделаешь: скидывались и заказывали суши или пиццу», – рассказал Кривцов.
- 20-летний игрок стоит 2,8 миллиона евро.
- «Краснодар» купил Кривцова в 2021 году у владимирского «Торпедо» за 90 тысяч евро.
- Сезон РПЛ стартует сегодня, 21 июля.