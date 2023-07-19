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    • Где смотреть матч «Урал» – ЦСКА бесплатно: 1 тур РПЛ, 22 июля 2023

    Где смотреть матч «Урал» – ЦСКА бесплатно: 1 тур РПЛ, 22 июля 2023

    «Урал» и ЦСКА сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 22 июля в 13:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: три победы ЦСКА, два раза команды сыграли вничью.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды – 1,96. На ничью дают 3,40. На выигрыш «Урала» можно поставить за 4,30.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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