«Урал» и ЦСКА сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 22 июля в 13:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: три победы ЦСКА, два раза команды сыграли вничью.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды – 1,96. На ничью дают 3,40. На выигрыш «Урала» можно поставить за 4,30.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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