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    Директор «Спартака»: «Хорошо, что у нас есть «Зенит»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о роли «Зенита» в российском футболе.

    – Как можете прокомментировать то, как себя ведет «Зенит» в принципе на российском рынке? Можно ли его сравнить с машиной, которая всех готова раздавить?

    – У меня парадоксальное мнение, которое не всем болельщикам может понравиться. Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить приводить крутых игроков. Интереснее играть с сильными соперниками, через это растет мастерство, поэтому хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Новый стартует 21 июля.
    • Малышев пришел в «Спартак» летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +378

      гууд 43 минуты назад

      вот пришел здравомыслящий человек, а то нытики одни собрались, играть не могут,зенит виноват, по воротам не могут попасть, судьи куплены... бедный спартак....

      0
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      Рейтинг: +1469

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Помимо сборной Бразилии, там ещё судебный корпус на довольствии

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      Рейтинг: +6524

      Давид59 > moskowcity-petrv 50 минут назад

      Может судейский?

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      Рейтинг: +3142

      ПалкоВводецъ (returned) > moskowcity-petrv 46 минут назад

      Судейский корпус в полном составе из года в год харчевался у фердуна, а нынче у его преемника. Это же аксиома, не требующая доказательств. Гыгыгы

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