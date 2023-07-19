Директор «Спартака»: «Хорошо, что у нас есть «Зенит»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о роли «Зенита» в российском футболе.

– Как можете прокомментировать то, как себя ведет «Зенит» в принципе на российском рынке? Можно ли его сравнить с машиной, которая всех готова раздавить?

– У меня парадоксальное мнение, которое не всем болельщикам может понравиться. Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить приводить крутых игроков. Интереснее играть с сильными соперниками, через это растет мастерство, поэтому хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.