Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о срыве трансфера Страхини Эраковича в «Спартак».

Московский клуб договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро, но сербы отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.

«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами. Но это же понято, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки.

Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между «Зенитом» и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней. Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами. Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для ЦСКА, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит».

Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», – сказал Губерниев.