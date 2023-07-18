Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»

    Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о срыве трансфера Страхини Эраковича в «Спартак».

    Московский клуб договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро, но сербы отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.

    «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами. Но это же понято, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки.

    Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между «Зенитом» и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней. Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами. Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для ЦСКА, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит».

    Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», – сказал Губерниев.

    Новости по теме
    «Редкостная тоска»: Губерниев – о матче за Суперкубок 1
    Губерниев отреагировал на новость, что Кузяев будет получать в «Гавре» в пять раз меньше, чем в «Зените» 13
    Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1331

      SLADE2019 1 час назад

      Где зенитка и моральная сторона? Несовместимые вещи.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 