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  • Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»

Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»

18 июля 2023, 11:53
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о срыве трансфера Страхини Эраковича в «Спартак».

Московский клуб договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро, но сербы отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.

«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами. Но это же понято, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки.

Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между «Зенитом» и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней. Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами. Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для ЦСКА, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит».

Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эракович Страхиня Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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SLADE2019
1689672720
Где зенитка и моральная сторона? Несовместимые вещи.
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Боцман52
1689712561
Не кто первым проснулся, того и тапки, а у кого бездонный денежный мешок
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Бобссон
1689731121
Ну раз этот сказал, тогда оно конечно...
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rash1959
1689742545
синит не "раздражитель", а кусок смердящего говна .
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Zenit_Zenit
1689746558
Победитель диктует правила. Горе проигравшему. Собственно, простые истины. Зенит - Чемпион. Обладатель Суперкубка. И не один раз. Это - показатель мастерства и проффесионализма. А что там у «легендарных» Спартака с ЦСКА? Нихера с большой буквы Хер. Плачь Ярославны, да посыпание голов пеплом несбывшихся надежд. Тренеруйтесь, мальчики, побольше. Тренеров найдите получше. С менеджментом своим разберитесь. Может тогда и денюшка появится. Короче, занимайтесь делом, а не бесконечной мастурбацией на Зенит. Круглый гонять надо по полю, а не в кармане.
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