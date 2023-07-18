Газизов – о Федуне: «Барин. Ему негоже разговаривать с простолюдинами»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов охарактеризовал Леонида Федуна.
- Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
- В данный момент он судится с клубом. Газизов требует выплатить ему часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
– Год назад, когда вы подавали очередной иск, говорили, что это только начало. Что имели в виду?
– Я знал, что это надолго. И, конечно, я готов договариваться.
– Есть компромисс, при котором деньги выплачены не будут, но вы останетесь довольны?
– Конечно. Человек должен уметь договариваться, но без унижения себя. Я готов к переговорному процессу, об этом все знают.
– Стоит ли кто-то за Федуном в этой истории?
– Да нет. Он сумасшедше богатый человек, он всего этого добился сам, ему тут никто не нужен.
– Иски направляются на имя Федуна.
– Я могу ему позвонить, но он не берет трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами.
– Он – барин?
– Да, а я простолюдин. Наверное, он так считает.
– Суды протекают честно?
– Не мое дело рассуждать, как работает российский суд.
– Там крутится ваше дело. Почему не хотите рассуждать?
– Не хочу.