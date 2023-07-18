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    • Газизов – о Федуне: «Барин. Ему негоже разговаривать с простолюдинами»

    Газизов – о Федуне: «Барин. Ему негоже разговаривать с простолюдинами»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов охарактеризовал Леонида Федуна.

    • Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
    • В данный момент он судится с клубом. Газизов требует выплатить ему часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

    – Год назад, когда вы подавали очередной иск, говорили, что это только начало. Что имели в виду?

    – Я знал, что это надолго. И, конечно, я готов договариваться.

    – Есть компромисс, при котором деньги выплачены не будут, но вы останетесь довольны?

    – Конечно. Человек должен уметь договариваться, но без унижения себя. Я готов к переговорному процессу, об этом все знают.

    – Стоит ли кто-то за Федуном в этой истории?

    – Да нет. Он сумасшедше богатый человек, он всего этого добился сам, ему тут никто не нужен.

    – Иски направляются на имя Федуна.

    – Я могу ему позвонить, но он не берет трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами.

    – Он – барин?

    – Да, а я простолюдин. Наверное, он так считает.

    – Суды протекают честно?

    – Не мое дело рассуждать, как работает российский суд.

    – Там крутится ваше дело. Почему не хотите рассуждать?

    – Не хочу.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20990

      Cleaner 2 часа назад

      Газизов, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Деньги Федуна, значит он и барин.

      1
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      Рейтинг: +15562

      Алексей З 3 часа назад

      Одно и тоже вот уже 2 года.
      Бомбардир не надоело , что вы всякую херню перепечатываете или у вас один хозяин ?

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