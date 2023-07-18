Газизов – о Федуне: «Барин. Ему негоже разговаривать с простолюдинами»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов охарактеризовал Леонида Федуна.

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

В данный момент он судится с клубом. Газизов требует выплатить ему часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

– Год назад, когда вы подавали очередной иск, говорили, что это только начало. Что имели в виду?

– Я знал, что это надолго. И, конечно, я готов договариваться.

– Есть компромисс, при котором деньги выплачены не будут, но вы останетесь довольны?

– Конечно. Человек должен уметь договариваться, но без унижения себя. Я готов к переговорному процессу, об этом все знают.

– Стоит ли кто-то за Федуном в этой истории?

– Да нет. Он сумасшедше богатый человек, он всего этого добился сам, ему тут никто не нужен.

– Иски направляются на имя Федуна.

– Я могу ему позвонить, но он не берет трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами.

– Он – барин?

– Да, а я простолюдин. Наверное, он так считает.

– Суды протекают честно?

– Не мое дело рассуждать, как работает российский суд.

– Там крутится ваше дело. Почему не хотите рассуждать?

– Не хочу.