«Зенит» подписал Фернандеса и увел Эраковича у «Спартака», новая жалоба Украины на РФС и другие новости

Еще один итальянский клуб стал претендентом на Миранчука
«Интер Майами» представил Месси и Бускетса: яркие фото и видео с презентации
«Если приедешь, мы отрежем тебе три пальца»: фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу
«Зенит» объявил о переходе Фернандеса, презентовав его видео с оплошностью Киркорова
Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-полузащитника сборной Турции
Фернандес – о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло»
«ПСЖ» предложил Доннарумму и Верратти за игрока «Манчестер Сити»
«Зенит» перебил предложение «Спартака» по Эраковичу. «Црвена Звезда» отменила сделку с московским клубом
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге