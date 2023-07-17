⚡️ «Зенит» объявил о переходе Фернандеса

Марио Фернандес официально стал игроком «Зенита».

Петербургский клуб заключил с экс-защитником ЦСКА контракт на один год с опцией продления еще на сезон.

32-летний футболист перешел в «Зенит» из «Интернасьонала».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

Ожидается, что зарплата Марио в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

Натурализованному бразильцу потребуется 3-4 недели, чтобы подготовиться к дебюту.

Фото: сайт «Зенита»