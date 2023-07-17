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    ⚡️ «Зенит» объявил о переходе Фернандеса

    Марио Фернандес официально стал игроком «Зенита».

    Петербургский клуб заключил с экс-защитником ЦСКА контракт на один год с опцией продления еще на сезон.

    32-летний футболист перешел в «Зенит» из «Интернасьонала».

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Ожидается, что зарплата Марио в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
    • Натурализованному бразильцу потребуется 3-4 недели, чтобы подготовиться к дебюту.

    Фото: сайт «Зенита»

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4684

      Spirit_78 32 минуты назад

      Интересно, кто-нибудь из лжецов из СМИ извинится за чушь, которую писали про чудовищный "лишний вес"?

      0
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      Рейтинг: +4585

      Snek > Spirit_78 25 минут назад

      А кто правду знает? Может Марио от бабушки в Зенит приехал?

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      Рейтинг: +4684

      Spirit_78 > Snek 7 минут назад

      Уже кадры с тренировки есть, никакой он не толстый. Пару-тройку кило быстро сбросит, но это точно не стоило такого раздувания.

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      Рейтинг: +493

      gennadiy 1 час назад

      Бабло ему в зубы

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      Рейтинг: +4585

      Snek 1 час назад

      Все говорят: "Фу крыса, крыса", а Марио не знает как всем сказать, что это агент крыса :))))
      По сабжу, Марио удачи, надеюсь когда-нибудь поймёт, что совершил ошибку.

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      Рейтинг: +145

      Бывалый1488 > Snek 1 час назад

      Сам Марио сказал, платите агенту не 50к евро а 450к евро, тогда я вернусь. Так что Марио мышь! Как и бекао!

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      Рейтинг: +4585

      Snek > Бывалый1488 26 минут назад

      Мышарио получается

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      Рейтинг: +1667

      PassCSKA 1 час назад

      Я в акуе...

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      Рейтинг: +25174

      bset 1 час назад

      Марио решил подзаработать себе денег на пенсию. Вопрос - зачем было клясться в верности ЦСКА, а потом загибать свои условия? И хорошо, если будет хотя бы иногда в составе появляться. А то осядет на лавке и в итоге ни тех, ни других фанатов не порадует.

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