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    • «Если приедешь, мы отрежем тебе три пальца»: фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу

    «Если приедешь, мы отрежем тебе три пальца»: фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу

    Радикальные болельщики «ПСЖ» не хотят, чтобы клуб подписывал форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

    Они открыто угрожают сербскому футболисту, считая его националистом.

    В соцсетях появилось фото, на котором группа фанатов «ПСЖ» стоит с баннером: «Влахович, если приедешь в Париж, мы отрежем тебе три пальца».

    Почему ультрас чемпиона Франции решили, что нападающий «Ювентуса» националист? Дело в его фотографии в футболке сборной Сербии, на которой Косово является частью страны.

    А еще Влахович показывает жест с тремя пальцами, который якобы отсылает к приветствию неонацистов.

    Правда, есть другая версия интерпретации этого жеста. В Сербии со времен Средневековья три пальца показывают в качестве знака победы или радости.

    Сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить до 90 миллионов евро за Влаховича. Вероятность сделки оценивалась как высокая. Но захочет ли теперь сам Душан играть в Париже?

    Фото: твиттер Italian Football News, соцсети Душана Влаховича

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25174

      bset 1 час назад

      Какой интересный тренд в мире запущен - объявлять друг друга националистом.

      0
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      Рейтинг: +1881

      mahan 1 час назад

      Прежде чем, этим фанатам обвинять Влаховича в нацизме. Изучите историю Сербии. И на себя посмотрите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1610

      Таврида 2 часа назад

      Теперь в Европе каклов за майки Окраины с Крымом будут бить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4585

      Snek 2 часа назад

      Интересная в европке пропаганда, топишь за целостность своей страны, считай нацик.
      Теперь понятно откуда наши этой фигни набрались.

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      Рейтинг: +25174

      bset > Snek 1 час назад

      В России такая же сейчас пропаганда. Выступаешь за целостность страны - обвиняют в экстремизме и в нарушении территориальной целостности.

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      Рейтинг: +4585

      Snek > bset 1 час назад

      Так я и говорю, теперь понятно, откуда наши этой дури набрались.

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