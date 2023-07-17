«Если приедешь, мы отрежем тебе три пальца»: фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу

Радикальные болельщики «ПСЖ» не хотят, чтобы клуб подписывал форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Они открыто угрожают сербскому футболисту, считая его националистом.

В соцсетях появилось фото, на котором группа фанатов «ПСЖ» стоит с баннером: «Влахович, если приедешь в Париж, мы отрежем тебе три пальца».

Почему ультрас чемпиона Франции решили, что нападающий «Ювентуса» националист? Дело в его фотографии в футболке сборной Сербии, на которой Косово является частью страны.

А еще Влахович показывает жест с тремя пальцами, который якобы отсылает к приветствию неонацистов.

Правда, есть другая версия интерпретации этого жеста. В Сербии со времен Средневековья три пальца показывают в качестве знака победы или радости.

Сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить до 90 миллионов евро за Влаховича. Вероятность сделки оценивалась как высокая. Но захочет ли теперь сам Душан играть в Париже?

Фото: твиттер Italian Football News, соцсети Душана Влаховича