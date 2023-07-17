«Упорно работаем, чтобы это случилось»: агенты Санчеса – о переходе в «Спартак»

Работа над трансфером центрального защитника Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» продолжается.

«Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов.

Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», – заявили в агентстве FV Players, представляющем интересы колумбийского футболиста.