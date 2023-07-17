«Упорно работаем, чтобы это случилось»: агенты Санчеса – о переходе в «Спартак»

Работа над трансфером центрального защитника Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» продолжается.
«Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов.
Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», – заявили в агентстве FV Players, представляющем интересы колумбийского футболиста.
- В прошлом сезоне Санчес провел 24 матча без голевых действий.
- Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Помимо «Спартака», он заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»