Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Упорно работаем, чтобы это случилось»: агенты Санчеса – о переходе в «Спартак»

    «Упорно работаем, чтобы это случилось»: агенты Санчеса – о переходе в «Спартак»

    Работа над трансфером центрального защитника Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак» продолжается.

    «Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов.

    Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», – заявили в агентстве FV Players, представляющем интересы колумбийского футболиста.

    Новости по теме
    Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса рассказал о переговорах со «Спартаком»
    «Спартак» в полтора раза снизил предложение по Санчесу из «Тоттенхэма» 5
    Санчес примет предложение «Спартака» только при одном условии 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 