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    • Грилиш раскритиковал The Sun – газета выложила его фото с тремя девушками в отпуске

    Грилиш раскритиковал The Sun – газета выложила его фото с тремя девушками в отпуске

    Футболисту «Манчестер Сити» Джеку Грилишу не понравилось, как газета The Sun подала его отдых на Ибице. Издание опубликовало кадры спортсмена с тремя девушками с подтекстом, что он с ними спал.

    Заголовок был таким: «Лихой парень Джек: герой «Манчестер Сити» Джек Грилиш сделал хет-трик, обнявшись с третьей девушкой в отпуске после победы в Лиге чемпионов».

    «Сколько еще дерьма вы можете написать? Женщина попросила меня сфотографироваться, отмечая девичник на Ибице. Я согласился.

    Если бы я отказался от фото, вы бы назвали меня высокомерным», – написал Грилиш в социальной сети.

    • Грилиш встречается с моделью Сашей Эттвуд.
    • Джек в прошлом сезоне помог «Сити» оформить требл.
    • Манчестерцы стартуют в сезоне 6 августа матчем за Суперкубок Англии против «Арсенала».

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    Источник: «Бомбардир»

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