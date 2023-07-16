Грилиш раскритиковал The Sun – газета выложила его фото с тремя девушками в отпуске

Футболисту «Манчестер Сити» Джеку Грилишу не понравилось, как газета The Sun подала его отдых на Ибице. Издание опубликовало кадры спортсмена с тремя девушками с подтекстом, что он с ними спал.

Заголовок был таким: «Лихой парень Джек: герой «Манчестер Сити» Джек Грилиш сделал хет-трик, обнявшись с третьей девушкой в отпуске после победы в Лиге чемпионов».

«Сколько еще дерьма вы можете написать? Женщина попросила меня сфотографироваться, отмечая девичник на Ибице. Я согласился.

Если бы я отказался от фото, вы бы назвали меня высокомерным», – написал Грилиш в социальной сети.