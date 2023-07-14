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    • «Ростов» объявил о заключении соглашения с новым спонсором

    «Ростов» объявил о заключении соглашения с новым спонсором

    «Ростов» начал сотрудничать с группой «Самолет».

    Это новый генеральный спонсор клуба РПЛ.

    «Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Была основа в 2012 году и на данный момент входит в ТОП-2 застройщиков России по объему текущего строительства.

    «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, строит районы со всей социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, детскими садами и так далее.

    С момента своего появления компания сдала в эксплуатацию около 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, а более 200 тысяч жителей уже живут в современных городских кварталах и это число продолжает расти», – говорится в описании нового спонсора.

    • «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
    • Новый розыгрыш чемпионата России стартует через неделю.

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    Источник: сайт «Ростова»

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