«Ростов» объявил о заключении соглашения с новым спонсором

«Ростов» начал сотрудничать с группой «Самолет».

Это новый генеральный спонсор клуба РПЛ.

«Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Была основа в 2012 году и на данный момент входит в ТОП-2 застройщиков России по объему текущего строительства.

«Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, строит районы со всей социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, детскими садами и так далее.

С момента своего появления компания сдала в эксплуатацию около 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, а более 200 тысяч жителей уже живут в современных городских кварталах и это число продолжает расти», – говорится в описании нового спонсора.