Клопп стал дедушкой: «Самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях в связи с рождением внука.

«Для нас с женой это было настоящим благословением, ведь мы провели вместе четыре недели и могли наблюдать за взрослением нашего внука.

Всe отлично: мама и папа здоровы, внук – тоже! Всe просто замечательно!

Пожалуй, это самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет, – приветствовать в этом мире такого маленького и замечательного человека», – заявил Клопп.