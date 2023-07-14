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    • Клопп стал дедушкой: «Самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет»

    Клопп стал дедушкой: «Самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях в связи с рождением внука.

    «Для нас с женой это было настоящим благословением, ведь мы провели вместе четыре недели и могли наблюдать за взрослением нашего внука.

    Всe отлично: мама и папа здоровы, внук – тоже! Всe просто замечательно!

    Пожалуй, это самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет, – приветствовать в этом мире такого маленького и замечательного человека», – заявил Клопп.

    • Немецкому тренеру в июне исполнилось 56 лет.
    • Он возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне команда финишировала на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Damir07 2 часа назад

      Псэ быдэ ц1ык1у тхьэм ******)))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Damir07 > Damir07 2 часа назад

      Это не руган если что поздравление по Кавказский)))) чтобы малыш здоровый и крепкий был

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