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  • Клопп стал дедушкой: «Самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет»

Клопп стал дедушкой: «Самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет»

14 июля 2023, 13:50
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях в связи с рождением внука.

«Для нас с женой это было настоящим благословением, ведь мы провели вместе четыре недели и могли наблюдать за взрослением нашего внука.

Всe отлично: мама и папа здоровы, внук – тоже! Всe просто замечательно!

Пожалуй, это самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет, – приветствовать в этом мире такого маленького и замечательного человека», – заявил Клопп.

  • Немецкому тренеру в июне исполнилось 56 лет.
  • Он возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала на 5-м месте в АПЛ.

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Источник: сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Damir07
1689332559
Псэ быдэ ц1ык1у тхьэм ******)))))
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