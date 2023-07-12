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    • Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о сумме трансфера Медины

    Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о сумме трансфера Медины

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о стоимости трансфера полузащитника Хесуса Медины.

    «Сумма трансфера Медины больше или меньше 7 миллионов долларов? У меня есть внутреннее ощущение, что неправильно называть конкретные суммы и сроки.

    Это отношения между двумя коммерческими клубами, которые должны оставаться между клубами», – сказал Малышев.

    • Сообщалось, что Медина перешел в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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