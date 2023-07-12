Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о сумме трансфера Медины

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о стоимости трансфера полузащитника Хесуса Медины.

«Сумма трансфера Медины больше или меньше 7 миллионов долларов? У меня есть внутреннее ощущение, что неправильно называть конкретные суммы и сроки.

Это отношения между двумя коммерческими клубами, которые должны оставаться между клубами», – сказал Малышев.