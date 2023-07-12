Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Холанд отдохнул с девушкой на море

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проводит отпуск со своей девушкой Изабель Йохансен на Средиземном море в Сан-Тропе. Там они занимаются вейкбордом и катаются на гидроциклах, водных лыжах, что успели запечатлеть репортеры.

    Норвежец предпочитает активный отдых – даже после длинного сезона, во время которого Эрлинг забил 52 гола в 54 матчах.

    С 19-летней Йохансен Холанд встречается уже несколько лет. Она ему помогает заплетать длинные волосы.

    • 22-летний Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • В дебютном сезоне в «Сити» он стал лучшим бомбардиром АПЛ.
    • Новый сезон начнется для клуба 6 августа встречей за Суперкубок против «Арсенала».

    Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула

    Холанд спрятался с девушкой под флагом Норвегии после финала ЛЧ

    Новости по теме
    Топ-10 игроков минувшего сезона по версии Marca 1
    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 сфотографировалась с Холандом 2
    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, резкий взлет Родри и Гюндогана 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1605

      elessar arnor 8 минут назад

      хорошая девочка, гораздо выше дочки малафеева

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 