Холанд отдохнул с девушкой на море

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проводит отпуск со своей девушкой Изабель Йохансен на Средиземном море в Сан-Тропе. Там они занимаются вейкбордом и катаются на гидроциклах, водных лыжах, что успели запечатлеть репортеры.

Норвежец предпочитает активный отдых – даже после длинного сезона, во время которого Эрлинг забил 52 гола в 54 матчах.

С 19-летней Йохансен Холанд встречается уже несколько лет. Она ему помогает заплетать длинные волосы.

22-летний Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

В дебютном сезоне в «Сити» он стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Новый сезон начнется для клуба 6 августа встречей за Суперкубок против «Арсенала».

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