Холанд спрятался с девушкой под флагом Норвегии после финала ЛЧ

Кто там на поле стул вынес ? Хорошо что там Кокорина не было, для него стул это оружие для нанесения тяжких повреждений тем, кто рядом оказался.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0) праздновал со своей девушкой Изабель.
По ходу празднования они спрятались под флагом Норвегии.
- У Холанда в сезоне 53 матча и 52 гола.
- «Сити» и Эрлинг впервые выиграли ЛЧ.
- У команды в этом сезоне требл.
Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула