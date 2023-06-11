Холанд спрятался с девушкой под флагом Норвегии после финала ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0) праздновал со своей девушкой Изабель.

По ходу празднования они спрятались под флагом Норвегии.

У Холанда в сезоне 53 матча и 52 гола.

«Сити» и Эрлинг впервые выиграли ЛЧ.

У команды в этом сезоне требл.

Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула