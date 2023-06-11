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    • Холанд спрятался с девушкой под флагом Норвегии после финала ЛЧ

    Холанд спрятался с девушкой под флагом Норвегии после финала ЛЧ

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0) праздновал со своей девушкой Изабель.

    По ходу празднования они спрятались под флагом Норвегии.

    • У Холанда в сезоне 53 матча и 52 гола.
    • «Сити» и Эрлинг впервые выиграли ЛЧ.
    • У команды в этом сезоне требл.

    Радость «Сити» после победы в ЛЧ: Пеп – с женой, Холанд – с девушкой и другие кадры из Стамбула

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    Источник: твиттер Out Of Context Football

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 1 час назад

      Кто там на поле стул вынес ? Хорошо что там Кокорина не было, для него стул это оружие для нанесения тяжких повреждений тем, кто рядом оказался.

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      Рейтинг: +24810

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот оно счастье! )))

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