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    • «Тоттенхэм» назвал «Баварии» цену на Кейна: больше платили только за Неймара и Мбаппе

    «Тоттенхэм» назвал «Баварии» цену на Кейна: больше платили только за Неймара и Мбаппе

    «Тоттенхэм» готов продать «Баварии» нападающего Гарри Кейна, но на своих условиях.

    Лондонский клуб оценивает собственного воспитанника в 120 миллионов фунтов (140 млн евро).

    Если «Бавария» согласится на требования англичан, то трансфер Кейна войдет в топ-3 самых дорогих в истории: больше платил только «ПСЖ» за Неймара (222 млн) и Килиана Мбаппе (180 млн).

    • В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • «Тоттенхэм» отказал «Баварии» в продаже Кейна за 80 млн евро + бонусы.
    • Следующим летом игрок станет свободным агентом, если не подпишет новый контракт.

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    Источник: Daily Mail

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