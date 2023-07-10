«Тоттенхэм» назвал «Баварии» цену на Кейна: больше платили только за Неймара и Мбаппе

«Тоттенхэм» готов продать «Баварии» нападающего Гарри Кейна, но на своих условиях.

Лондонский клуб оценивает собственного воспитанника в 120 миллионов фунтов (140 млн евро).

Если «Бавария» согласится на требования англичан, то трансфер Кейна войдет в топ-3 самых дорогих в истории: больше платил только «ПСЖ» за Неймара (222 млн) и Килиана Мбаппе (180 млн).